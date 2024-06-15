Государство должно помочь "зеленым" инвесторам с выплатой долгов, чтобы разблокировать инвестиции в строительство ВЗЭ

Государство должно помочь инвесторам в зеленую энергетику с последующей либерализацией рынка, а также выплатой задолженностей за произведенную ранее электроэнергию, чтобы это не было фактором, сдерживающим инвестиции в развитие новых мощностей возобновляемой энергетики.

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Об этом рассказал Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, в комментарии для издания Semafor.

"Цены на электроэнергию (для населения. – Ред.) искусственно держатся на низком уровне, потому что правительство считает это важным спасением для домохозяйств, оказавшихся в затруднительном положении, но это сдерживает инвестиции", – сказал Тинный.

Также в издании ссылаются на отчет Berlin Economics, где отмечается, что государственный оператор электросети "Укрэнерго" хронически опаздывает с расчетами по развитию зеленой энергетики и сейчас должен по меньшей мере 500 миллионов долларов производителям электроэнергии из ВЗЭ.

По словам Тинного, банки требуют значительных обязательств касательно залога и гарантий третьих сторон по проектам возобновляемой энергетики, что делает их почти невозможными для финансирования. "Если вы хотите, чтобы частный бизнес быстро развил эти сотни и тысячи маленьких станций, чтобы заменить то, что было разрушено, нужно решить все эти требования", – сказал он.

Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу увеличения доли электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации Европейско-Украинского энергетического агентства, ЕБРР после консультаций с инвесторами в возобновляемую энергетику не поддержал идею правительства об изменении существующего механизма поддержки отрасли, осуществляемого при участии компании "Укрэнерго". ЕУЭА подчеркивает, что инвесторов отпугивает неизвестность, проблема системных долгов и частые намерения государственных органов власти изменить правила работы на рынке.