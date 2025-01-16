Горючего в России станет существенно меньше: один из крупнейших НПЗ наполовину остановился

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл" в российском городе Волгоград остановил установку гидроочистки дизельного топлива после пожара накануне. В результате один из крупнейших НПЗ страны-террористки потерял половину производственных мощностей.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на ознакомленные источники. При этом, когда производство восстановится – неизвестно.

"Все потушено. Гидроочистка остановлена. Пока не ясно, сколько времени займет ее восстановление", – утверждают источники Reuters.

Завод является одним из старейших (запущен в 1947 году) и входит в топ-10 крупнейших в России – а в прошлом году на нем переработали 13,7 млн тонн нефти. Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, выпускающий более 60 наименований нефтепродуктов из восьми категорий, в том числе топливо для реактивных двигателей, а также 7% всего дизтоплива, что производится в РФ.

Отмечается, что из-за отключения установки очистки НПЗ потерял половину мощностей по производству дизтоплива. Единственная действующая на нем установка способна выпускать 4,5 тыс. тонн дизтоплива "Евро-5" в день.

15 января на заводе произошел мощный пожар – образовавшийся столб огня видели жители многих ближайших населенных пунктов. Официальной причиной ЧП была названа "нештатная ситуация" при отсутствии "внешнего воздействия" на предприятие. При этом местные жители утверждают, что на завод якобы "что-то упало", после чего прогремел взрыв.

За минувший год производство на Волгоградском НПЗ приходилось останавливать уже дважды. В феврале 2024 года его атаковали украинские БПЛА, в результате чего установке первичной переработки нефти АВТ-5 понадобился трехнедельный ремонт, а в мае загорелась главная установка завода АВТ-1, на которую приходится почти 60% его перерабатывающих мощностей.

Как уже сообщалось, из-за больших убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на сырую нефть, высокой стоимости займов и атак БПЛА российские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены сокращать объемы или вовсе прекращать производство. В ноябре было известно о трех таких предприятиях в РФ, которые столкнулись с трудностями: Туапсинский, Ильский и Новошахтинский заводы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!