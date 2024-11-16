В России НПЗ несут бешеные убытки и оказались под угрозой закрытия – Reuters

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вынуждены прекращать переработку или сократить объемы из-за больших убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на сырую нефть и высокой стоимости займов, а также атака БПЛА. Сейчас известно о трех таких предприятиях в РФ, которые столкнулись с трудностями: Туапсинский, Ильский и Новошахтинский заводы.

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Прекращения работы НПЗ проливают свет на то, насколько сильно страдает нефтеперерабатывающая отрасль страны-агрессора, которая оказалась под прицелом украинских беспилотников и западных санкций, заставляющих нефтеперерабатывающие заводы продавать топливо со скидкой. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на пять осведомленных источников.

"Кризис сокращает экспорт топлива и снижает доходы компаний, генерируя меньше наличных денег для государственного бюджета в условиях высокой инфляции и неопределенности на энергетических рынках, и так обеспокоенных слабым спросом", – говорится в материале.

Больше всего пострадали наименее современные НПЗ России. Некоторые более развитые НПЗ также работали с небольшими убытками, тогда как другие смогли получить скромную прибыль за счет устойчивых продаж легкого топлива, сообщили источники.

"Роснефть" была вынуждена несколько раз прекращать переработку в этом году на своем крупном заводе в Туапсе на берегу Черного моря. Более мелкие независимые Ильский и Новошахтинский НПЗ на юге России уже несколько месяцев работают на половину своей номинальной мощности.

Все три нефтеперерабатывающих завода были атакованы украинскими беспилотниками в начале этого года, что способствовало низким показателям.

Ранее мы писали о том, что три нефтеперерабатывающих завода в России были вынуждены частично остановить работу из-за проблем с ремонтом иностранного оборудования, для которого не хватает деталей.

Среди таких заводов – Волгоградский НПЗ, который неоднократно становился целью атак беспилотников. Кроме него не смогли полностью закончить плановые ремонты в октябре и продолжили простой отдельных установок на весь ноябрь Ильский и Яйский НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 8 ноября дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, РФ. Атаку на предприятие, входящее в состав корпорации "Роснефть", признали представители местных властей.

– В Белгородской области РФ ночью 12 ноября заявили об атаке дронов на нефтебазу в Старом Осколе. Информацию об этом впоследствии подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, был поражен склад горюче-смазочных материалов российских оккупантов.

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