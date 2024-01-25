Google урегулировал иск, связанный с искусственным интеллектом

Корпорация Google урегулировала иск на сумму 1,67 миллиарда долларов. Иск в суд штата Массачусетс по поводу патентов на чипы с искусственным интеллектом ранее направила компания Singular Computing.

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Об этом рассказывает агентство Reuters. Отмечается, что мировое соглашение было заключено в тот же день, когда должны были начаться заключительные слушания по иску.

Singular Computing ранее требовала возмещения ущерба в размере 1,67 миллиарда долларов за "злоупотребление Google чужими инновациями в области компьютерной обработки".

Представители Google и Singular Computing подтвердили заключение мирового соглашения, однако отказались уточнить его детали. В Google лишь сказали, что "были рады решить этот вопрос миром".

Singular Computing, принадлежащая ученому-компьютерщику из Массачусетса Джозефу Бейтсу, подала иск еще в 2019 году. Бейтс тогда заявил, что Google внедрил его технологию искусственного интеллекта в тензорные процессоры, используемые корпорацией в Google Search, Gmail, Google Translate и других сервисах поисковика.

Во время дальних путешествий незаменимым помощником для туристов становятся карты приложения Google. Они существенно облегчают путешествие, начиная от быстрого передвижения в аэропорту и заканчивая использованием в режиме офлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, компания Google принесла извинения путешественникам, которых направили в пустыню Мохаве в Калифорнии во время путешествия из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

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