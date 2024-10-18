Глава НБУ Пышный отчитался о продаже авто и неплохо на нем заработал: раскрыты детали

Председатель Национального банка Андрей Пышный официально отчитался перед НАПК (Нацагентством по предотвращению коррупции ) о получении дохода от продажи движимого имущества на немаленькую сумму – 2,76 млн грн. Столько ему выплатило ООО "Види Автострада", которое является официальным дилером автомобилей Toyota в Украине и имеет соответствующие автосалоны и сервисные точки.

Видео дня

Ранее господин Пышный в годовой декларации за 2023-й заявлял о владении как раз такой машиной – а именно Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 2021 года выпуска, которую он успел приобрести в преддверии полномасштабного вторжения и значительной девальвации гривни – 27 января 2022 года. К тому времени официальный курс НБУ составлял 28,8 грн/$, и банкир заключил купчу за 2,5 млн грн.

Согласно официальным отчетам, Андрей Григорьевич заработал в гривне на перепродаже автомобиля 250,8 тыс. грн. Это около 10% гривневого заработка за два года — неплохо для актива, обычно дешевеющего с пробегом. Удорожание ему обеспечило, прежде всего, девальвация гривны, курс которой определяет Нацбанк, – с 28,8 грн/$ в январе 2021 года до 41,1 грн/$ за момент заявленного соглашения. Доллар подорожал на 42,7%.

Для сравнения, согласно данным Нацбанка, текущая средняя доходность гривневых депозитов в украинских банках составляет 12,85% годовых. Это номинальный заработок (с налогами), а реальный с учетом 18% НДФЛ (налога на доходы физических лиц) и 1,5% военного сбора (вскоре вырастет до 5%) – 10,3% годовых.

Как бы там ни было, главный банкир Украины смог не потерять, а даже заработать на продаже удавающейся на всем иномарки. Теперь возникает вопрос о его будущих автоприобретениях. В годовой декларации за 2023-й Андрей Пышный заявил собственность только по двум машинам – проданной Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 и Mercedes-Benz S500 2012 жены Людмилы. А теперь осталась одна, хотя понятно, что у главы НБУ должно быть и служебное авто.

Как раз сейчас то же самое ООО "Види Автострада" предлагает водителям приобрести новую Toyota Land Cruiser Premium со скидкой за 3,69 млн грн. Появится ли такая иномарка у господина Пышного – станет понятно со временем поясвления его будущих отчетов в НАПК.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!