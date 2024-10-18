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Глава НБУ Пышный отчитался о продаже авто и неплохо на нем заработал: раскрыты детали

Елена Лысенко
Рынки и компании
2 минуты
2,4 т.
Глава НБУ Пышный отчитался о продаже авто и неплохо на нем заработал: раскрыты детали

Председатель Национального банка Андрей Пышный официально отчитался перед НАПК (Нацагентством по предотвращению коррупции ) о получении дохода от продажи движимого имущества на немаленькую сумму – 2,76 млн грн. Столько ему выплатило ООО "Види Автострада", которое является официальным дилером автомобилей Toyota в Украине и имеет соответствующие автосалоны и сервисные точки.

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Ранее господин Пышный в годовой декларации за 2023-й заявлял о владении как раз такой машиной – а именно Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 2021 года выпуска, которую он успел приобрести в преддверии полномасштабного вторжения и значительной девальвации гривни – 27 января 2022 года. К тому времени официальный курс НБУ составлял 28,8 грн/$, и банкир заключил купчу за 2,5 млн грн.

Согласно официальным отчетам, Андрей Григорьевич заработал в гривне на перепродаже автомобиля 250,8 тыс. грн. Это около 10% гривневого заработка за два года — неплохо для актива, обычно дешевеющего с пробегом. Удорожание ему обеспечило, прежде всего, девальвация гривны, курс которой определяет Нацбанк, – с 28,8 грн/$ в январе 2021 года до 41,1 грн/$ за момент заявленного соглашения. Доллар подорожал на 42,7%.

НПК
НАПК декларации

Для сравнения, согласно данным Нацбанка, текущая средняя доходность гривневых депозитов в украинских банках составляет 12,85% годовых. Это номинальный заработок (с налогами), а реальный с учетом 18% НДФЛ (налога на доходы физических лиц) и 1,5% военного сбора (вскоре вырастет до 5%) – 10,3% годовых.

Как бы там ни было, главный банкир Украины смог не потерять, а даже заработать на продаже удавающейся на всем иномарки. Теперь возникает вопрос о его будущих автоприобретениях. В годовой декларации за 2023-й Андрей Пышный заявил собственность только по двум машинам – проданной Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 и Mercedes-Benz S500 2012 жены Людмилы. А теперь осталась одна, хотя понятно, что у главы НБУ должно быть и служебное авто.

Авто Пышного

Как раз сейчас то же самое ООО "Види Автострада" предлагает водителям приобрести новую Toyota Land Cruiser Premium со скидкой за 3,69 млн грн. Появится ли такая иномарка у господина Пышного – станет понятно со временем поясвления его будущих отчетов в НАПК.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

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