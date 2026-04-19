Где в Украине стремительно растут зарплаты: дефицит кадров заставляет звать иностранцев

В Украине существенно изменился рынок труда, быстрее всего растут доходы в строительстве, бьюти-сфере и торговле, где зарплаты поднялись в 2,5-4 раза из-за высокого спроса и дефицита кадров. В то же время государство готовит смягчение правил для привлечения иностранных работников, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы и поддержать дальнейший рост экономики.

О росте зарплат стало известно из аналитики одного из профильных порталов для поиска работы. Медианные зарплаты в Украине за последний год – выросли в среднем на 31-96%.

Наиболее показательный рост зафиксирован в сфере рекламы и креативных индустрий. В частности, копирайтеры практически удвоили свои доходы — с 12 500 до 24 500 грн (+96%). Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех проанализированных вакансий.

Высокие темпы роста демонстрирует и торговля, ведь супервайзеры сейчас получают около 45 000 грн, что на 64% больше, чем годом ранее. В бухгалтерской сфере также наблюдается стабильный прирост – аудиторы повысили свои доходы на 45% до уровня 27 500 грн.

Существенные изменения происходят и в сегменте рабочих специальностей. В условиях активного строительства и восстановления инфраструктуры спрос на технические профессии резко вырос.

Сегодня подсобники могут рассчитывать на зарплату около 30 000 грн (+41%), сантехники – более 40 000 грн (+35%), а рихтовщики в автосервисах – до 60 000 грн (+33%). Такие цифры еще несколько лет назад казались маловероятными, но сейчас они стали новой нормой для рынка.

Сфера красоты и здоровья также демонстрирует уверенный рост. Косметологи, например, увеличили свои доходы до 26 250 грн (+31%). Спрос на такие услуги остается стабильным даже в сложные времена, ведь уход за собой постепенно становится базовой потребностью.

Если посмотреть шире и сравнить 2022 и 2026 годы – изменения выглядят еще более впечатляющими. В ряде профессий доходы выросли в несколько раз:

аниматоры увеличили заработки почти в 4 раза – с 5 000 до 19 500 грн;

косметологи – в 3,7 раза;

фотографы – в три раза.

сантехники – рост в 3,2 раза;

разнорабочие – в 3,1 раза;

маляры – в три раза;

плиточники – в 2,9 раза;

штукатуры – в 2,8 раза;

строители – в 2,5 раза.

Впрочем, рост не является равномерным для всех. Наименее динамично меняются зарплаты в сфере ухода и обслуживания. Например, няни увеличили доходы только в 1,2 раза, домработницы в 1,4 раза, а сторожа в 1,5 раза.

Параллельно с ростом зарплат в Украине готовятся изменения, которые могут существенно повлиять на рынок труда. По информации руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова, власти планируют пересмотреть список стран так называемого "миграционного риска".

Речь идет о возможном смягчении правил въезда и легализации иностранцев, что может упростить привлечение работников из-за рубежа. Бизнес уже открыто говорит о кадровом дефиците.

По словам рекрутеров, украинские компании сталкиваются с серьезными трудностями в поиске работников, особенно в рабочих специальностях. В то же время нынешняя процедура легализации иностранцев остается сложной, она может стоить около 40 тысяч гривен и длиться значительно дольше, чем во многих европейских странах.

Ожидается, что изменения позволят частично решить проблему нехватки кадров, однако государство подчеркивает необходимость сохранять баланс. Среди рисков – случаи, когда иностранцы после оформления документов оставляют работодателей или используют Украину как транзитную страну.

