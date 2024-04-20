Где в Украине могут отключить электроэнергию: какая ситуация 20 апреля

В Украине 20 апреля улучшилась ситуация с электроэнергией. В Минэнерго и Укрэнерго не заявляли о планах ограничить потребление. Однако отключения сохраняются в Харьковской области. О том, какова ситуация в энергетике на 20 апреля, читайте в материале OBOZ.UA.

Харьковская область: действуют графики, "расписание" скоро обновят

Действуют ограничения потребления для бытовых потребителей Харьковщины. Обесточено около 203 тысяч потребителей.

При этом с 17 апреля в Харькове и области обновили графики отключений. С этой даты у каждого потребителя будет по четыре режима подачи электричества в сутки:

красный – электроэнергия отключена;

желтый – оперативные переключения;

зеленый – отключения отсутствуют;

перечеркнутый желтый – возможные отключения из-за пикового потребления или оперативного переключения.

Таким образом, графики предусматривают 3 часа в сутки гарантированных отключений, еще 1 час – возможные отключения. То есть в течение 3-4 часов может не быть света. До середины апреля свет в регионе отключался на 7 часов в сутки.

С 21 апреля графики снова обновят. Однако с этой даты гарантированных отключений меньше не станет – свет по-прежнему будут выключать как минимум на 3 часа в сутки.

Киевская область: разработаны новые графики, которые пока не применяются

Сетевые ограничения пока не применяются, но графики могут быть введены при повышенном спросе на электроэнергию и продолжении российских обстрелов. В таком случае введут новые графики – не на три, а на шесть групп, рассказал генеральный директор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь на брифинге 16 апреля. "В случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и недостатка генерации от центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков отключения", – предупредил Бондарь.

По его словам, сами графики плановых отключений изменятся. В частности, теперь потребители разделены на шесть групп (было три). Для каждой группы сутки будут разделены на временные зоны:

белая – свет точно есть;

темно-серая – света точно нет.

светло-серая – возможны отключения.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводится. При этом решение должно быть принято правительством, а не Национальной комиссией.

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