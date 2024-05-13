"Газпром" несет значительные потери: российская компания пытается спастись за счет Китая

"Газпром" доставил в Европу в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа, но в прошлом году объем снизился на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров, что привело к чистому убытку компании в размере 7 млрд долларов. Чтобы компенсировать эти потери, "Газпром" обратился в Китай, однако потери от уменьшения торговли с Европой в значительной степени повлияли на ее финансовое состояние.

Об этом пишет Reuters. По данным издания компания несет значительные потери в связи с сокращением торговли газом в Европе и обращает свои взгляды на Китай, надеясь компенсировать потери из-за сотрудничества с азиатским гигантом.

Проблемы "Газпрома" в значительной степени связаны с растущим напряжением между Россией и Европейским Союзом, что привело к уменьшению импорта газа в ЕС. Санкции и политические ограничения усложняют сотрудничество с европейскими партнерами, заставляя "Газпром" искать альтернативные пути развития.

Уменьшение импорта газа в Европу оказывает существенное влияние на доходы "Газпрома", который традиционно рассматривал Европу как свой крупнейший рынок сбыта. По данным, приведенным Reuters, в 2022 году "Газпром" поставил в Европу около 63,8 миллиарда кубометров газа, но эта цифра стремительно снизилась на 55,6% в 2023 году, составив всего 28,3 миллиарда кубометров. Это ощутимо ниже по сравнению с пиком в 200,8 млрд кубометров в 2018 году.

В поисках альтернативных рынков "Газпром" обращается в Китай. Компания стремится расширить свои поставки трубопроводного газа до 100 млрд кубометров в год до 2030 года. Этот шаг является частью стратегии диверсификации рынков Газпрома и поиска новых возможностей для развития.

В конце 2019 года "Газпром" приступил к поставкам трубопроводного газа в Китай через "Силу Сибири". Планируется, что к концу этого года мощность Силы Сибири достигнет 38 миллиардов кубометров в год. В 2022 году Москва и Пекин также договорились об экспорте 10 млрд кубометров газа с тихоокеанского острова Сахалин.

Однако отношения с Китаем тоже не бесспорны. Несмотря на надежду на увеличение объемов экспорта в Китай, доходы от продажи газа в азиатском регионе оказываются значительно ниже, чем из Европы. Согласно анализу, выручка "Газпрома" от продажи газа в Европу в 2015-2019 годах составляла в среднем 3,3 миллиарда долларов в месяц. При условии экспорта газа в 22,7 миллиарда кубометров в прошлом году стоимость газа компании, проданного в Китай, за весь 2023 год могла бы достигнуть 6,5 миллиарда долларов.

Общая перспектива "Газпрома" остается неопределенной. Даже если компания сможет наладить трубопроводные поставки в Китай, конкуренция и низкие цены могут существенно усложнить ситуацию. Также существуют сомнения в потенциальных ограничениях и конфликтах в отношениях с Китаем, которые могут осложнить развитие этого направления для "Газпрома".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, прибыль компании "Газпром" упала более чем на 30%, что привело к убытку в размере 629 миллиардов рублей (или 6,9 миллиарда долларов США), что является самым высоким за последние 25 лет. Это падение обусловлено геополитическими турбулентностями, такими как вторжение России в Украину и обострение отношений с Западом, существенно ограничивших деятельность компании.