Фирма вернула в бюджет Украины 325 млн грн украденных налогов: что известно

Компания, не уплатившая во время полномасштабной войны более 325 млн грн налогов, возместила государству все нанесенные убытки. Это произошло в ходе расследования касательно поставки товаров для армии, материалы дела по нему при этом направлены в суд.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офисе генерального прокурора (ОГП). "Досудебным расследованием установлено, что компания в течение 2022-2024 годов была соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения", – отметили в БЭБ.

Что известно про схему

Главный бухгалтер фирмы с 2022 года по 2024 год вносила ложные сведения в налоговые накладные и налоговую отчетность.

Она неправомерно применяла нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в то время, как на самом деле такие операции подлежали налогообложению на общих основаниях (20% НДС).

(НДС) в то время, как на самом деле такие операции подлежали налогообложению на общих основаниях (20% НДС). Также бухгалтер не регистрировала налоговые накладные по поставке товаров оборонного назначения.

по поставке товаров оборонного назначения. В результате указанных противоправных действий в государственный бюджет не поступило более 325 млн грн НДС.

Детективы БЭБ ранее сообщили главному бухгалтеру о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов, совершенном должностным лицом предприятия независимо от формы собственности, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

В ходе расследования компания возместила убытки госбюджета. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Государственная налоговая служба разослала более 3,3 тысячи "писем счастья" украинским предпринимателям. Внимание налоговиков на этот раз привлекли предприятия, где регистратора расчетных операций (PPO) превышает количество трудоустроенных сотрудников более чем на 1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!