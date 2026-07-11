Европарламент призвал Украину беречь Карпаты: идею строительства ветряных турбин в высокогорье раскритиковали

Европейский парламент принял резолюцию, в которой раскритиковал строительство ветряных турбин в высокогорье Карпат. В организации посоветовали заниматься развитием ветровой энергетики за пределами природоохранных территорий.

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На текст резолюции обратила внимание общественная организация "Голка". Документ был принят 8 июля. Отдельно в резолюции упоминается полонина Руна:

"Европарламент выражает обеспокоенность развитием ветровых электростанций на территории высокогорных природоохранных районов Карпатских гор на западе Украины, в частности запланированной установкой 30 ветровых турбин на полонине Руна; подчеркивает, что ветровая энергетика является более безопасной и устойчивой альтернативой ископаемому топливу, ипризывает Украину реализовывать свой значительный потенциал развития ветровой энергетики за пределами природоохранных территорий".

Также Европарламент отмечает, что производство энергии из возобновляемых источников и сохранение природы в Украине не должны быть взаимоисключающими, поскольку существуют другие территории, уже выделенные для развития энергетической инфраструктуры, которые не содержат уникальных природных местообитаний и девственных лесов и имеют подъездные дороги.

Резолюцию Европарламент принял по итогам отчета Комиссии Европейского союза по Украине. Рекомендации по формулировкам положений резолюции Европарламента предоставила команда WWF-Украина.

Председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив, которая участвовала в рейдах и ездила в горы с представителями "Украинской природоохранной группы" и "FreeSvydovets". "Понятно, что в условиях войны стране нужны ветряные мельницы, но не в высокогорье. Это разрушает горы: чтобы поднять лопасти на вершины, нужно вырубать лес для прокладки дорог. Петиция ветерана и биолога Андрея Тупикова к президенту с требованием безотлагательно разработать законодательство, которое защитило бы Карпаты, собрала более 26 000 голосов", – пояснила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что суд вернул в собственность государства 24 гектара леса в Обуховском районе Киевской области, которые в 2004 году были незаконно переданы семье предателя Виктора Медведчука из-за изменения целевого назначения без решения правительства. Хозяйственный суд Киева и апелляция удовлетворили иск прокуратуры, и право собственности официально вернули государству.

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