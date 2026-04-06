'Есть работа – остаются люди': Терехов о необходимости поддержки промышленности на прифронтовых территориях

Бизнес и в частности промышленность на прифронтовых территориях нуждается в комплексной государственной поддержке, ведь создаваемые рабочие места являются залогом удержания и возвращения людей.

Такое убеждение высказал председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в своей колонке на портале "Укринформ".

"Даже под обстрелами сохраняется часть промышленности – и именно она держит экономическую жизнь. Работают предприятия – работает транспорт, энергетика, малый бизнес. Есть работа – остаются люди", – подчеркнул он.

Игорь Терехов перечислил ряд инструментов, которые должны внедряться государством для поддержки промышленности в прифронтовых регионах.

"Речь идет о создании понятных и долгосрочных условий для инвесторов: налоговые стимулы для новых производств, упрощение импорта оборудования, возможность ускоренной амортизации. Не менее важным является страхование военных рисков, государственные гарантии для кредитования и отдельные инструменты поддержки для прифронтовых регионов", – отметил глава АПМГ.

Параллельно, добавил он, необходимо обеспечить доступ к финансированию через льготные кредитные программы и развитие специализированных финансовых инструментов для промышленности.

"Отдельную роль играют общины. Именно на местном уровне лучше всего видно, какие проекты могут стать точками роста, где есть кадровый потенциал и как работать с инвесторами. Поэтому общины должны получить больше инструментов для запуска экономического развития", – отметил чиновник.

По его мнению, если этого не сделать сейчас, после войны Украина может столкнуться с оттоком рабочей силы за границу и окончательным закреплением сырьевой модели экономики.

"При таком сценарии восстановление, конечно, состоится, но без украинского экономического прорыва", – констатировал Игорь Терехов.