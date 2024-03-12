ЕС может запретить импорт агропродукции из России и Белоруссии: Европарламент проведет дебаты

Европарламент во вторник, 12 марта, проведет дебаты по запрету импорта агропродукции из страны-террористки России и Беларуси.

Об этом сообщает RMF24. Инициативу внес польский евродепутат Анджей Халицки от крупнейшей политической группы – "Европейской народной партии".

Запрос на дебаты подали уже после утверждения повестки сессии, но ожидается, что парламентарии поддержат включение этого обсуждения в график.

"Через два года после начала войны потребительские товары от этих двух режимов все еще попадают на рынок ЕС ", – заявил евродепутат. Он добавил, что считает это экономически неоправданным и неприемлемым с нравственной точки зрения.

По его мнению, эмбарго на продукты из России и Беларуси – это один из шагов, которые ЕС может предпринять в ответ на протесты фермеров во многих странах.

Дебаты будут оказывать давление на Европейскую комиссию, чтобы ограничить торговлю. Все страны ЕС должны единогласно согласиться на санкции, и пока получить такое согласие сложно. Однако дело может попасть на вершину лидеров блока в конце месяца,

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские фермеры продолжают усложнять движение грузовиков на границу и с Украиной. При этом бастующие точечно применяют полную блокировку въезда фуров из Украины в Польшу. Сегодня, 11 марта, такие грузовики вообще не пропускаются через контрольно-пропускные пункты "Дугобычев-Угринов" и "Зосин-Устилуг".

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