Энергетики вернули свет 45 тысячам семей – ДТЭК

За 3 суток энергетики ДТЭК вернули свет в дома 25 населенных пунктов Донецкой области. Вновь с электроснабжением более 45 тысяч семей региона, постоянно страдающего от ракет и артиллерии врага.

Об этом сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети за прошедшие трое суток удалось вернуть электроснабжение 45322 семьям Донбасса", - отметили в компании.

Энергетики непрерывно работают уже 522 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным. Ежедневно над обновлениями в области работает около 60 бригад энергокомпании.

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Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2023 года, несмотря на активные боевые действия в Донецкой области энергетики ДТЭК, Донецкие электросети устранили последствия более 14 тысяч аварий. Отремонтировали более 1 тысячи энергообъектов и восстановили в рабочее состояние 1,9 тысяч км линий электропередач. Это позволило вернуть свет для более чем 1,8 млн семей к началу зимы.