Элитное поместье, 11 квартир и тысяча "квадратов" коммерческой недвижимости: СМИ обнаружили у депутата скрытое имущество на миллионы долларов

Бывший правоохранитель и действующий депутат Киевсовета Александр Плужник не указал в декларации элитное поместье в Киевской области возле озера, 11 квартир в столице и Одессе, 4 автомобиля и около тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости, которыми владеют его родные. Имущество в его семье появилось после увольнения из органов.

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Об этом говорится в расследовании hromadske. Они отмечают, что депутат живет в имении в элитном коттеджном городке в Старых Безрадичах под Киевом, оформленном на его старшую дочь Дарью Плужник.

Эксперты по недвижимости оценивают поместье в $0,5-1 млн. Согласно документам, Дарья Плужник приобрела его в 2012 году, когда она была старше 20 лет.

Кроме того, ей принадлежат три квартиры общей площадью более 300 кв. Их рыночная стоимость превышает 1,2 млн долларов:

две квартиры (82 кв.м и 113 кв.м) в элитном ЖК "Новопечерские Липки" – меньшую женщина приобрела на этапе строительства в 2017 году за $179 850, а большую получила в подарок от матери в 2018-м;

(82 кв.м и 113 кв.м) – меньшую женщина приобрела на этапе строительства в 2017 году за $179 850, а большую получила в подарок от матери в 2018-м; квартира на столичном Печерске площадью 130 кв.м за $115 тыс. (т.е. меньше чем по $1 тыс. за "квадрат", когда рыночная цена в этом квартале – $4 тыс./кв.м).

На Дарью также оформлены апартаменты площадью 60 кв.м в одесском ЖК "Коста Фонтана" рыночной стоимостью около $200 тыс. (цена на момент покупки – $68 689), а еще коммерческое помещение площадью 154 кв.м в киевском ЖК "Французский квартал". Плужник приобрела его за $141 133 (то есть значительно дешевле рынка - $900 за "квадрат") в 2017 году, когда ее отец работал в "Киевгорстрое", который строил этот же ЖК. Нынешняя рыночная стоимость помещения – около $500 тыс.

Три других квартиры в "Новопечерских Липках" общей рыночной стоимостью в $1,5 млн оформлены на младшую дочь Плужника Анну. Первая была оформлена в 2011 году за $141 771 (то есть примерно $1000 за кв.м, хотя средняя рыночная стоимость в этом комплексе тогда составляла от $2000). Вторую площадью 92 кв.м оформили в 2018 году, хотя инвестировали на этапе строительства в 2015-м за $207 024. Площадь третьей – 168 кв.м, ее приобрели готовой в 2021 году за $267 544, хотя ее реальная рыночная цена могла.

Анна также владеет двумя паркоместами, которые могут стоить около $100 тыс., и двумя коммерческими помещениями в киевских ЖК "Бульвар Фонтанов" и "Французский квартал" общей площадью 240 кв.м - их оценивают по меньшей мере в $500 тыс. на момент покупки ее стоимость составляла около $70 тыс. Кроме того, в августе на женщину оформили BMW X7 в 2019 году за $76 тыс.

Обе дочери столичного депутата также являются совладелицами кременчугской строительной компании "Жилинвест". Она получила государственных заказов на 70 млн гривен и, как отмечают журналисты, тесно связана с эксточением Плужника: ее руководитель – бывший сотрудник кременчугского УБОПа, где также работал депутат, а среди бенефициаров – дочь покойного мэра Кременчуга Олега Бабаева. Но, несмотря на миллионные обороты, официальные доходы компании незначительны.

Значительным состоянием владеет бывшая жена депутата Татьяна Плужник. На нее оформлены три квартиры, три коммерческих помещения, гараж в Киеве, автомобили Porsche Macan и BMW, а с 2022 года она развивает собственный бренд одежды.

Имущество у семьи Плужников начало появляться именно тогда, когда Александр ушел из органов, хотя, судя по его доходам, он не мог себе это позволить. Свой служебный путь он начал в 90-х в кременчугском УБОПе, а при президентстве Януковича возглавил Управление по борьбе с организованной преступностью в Киеве. Затем он стал советником председателя правления "Киевгорстроя", а в 2020 году прошел в Киевсовет от ОПЗЖ и после его запрета присоединился к депутатской группе "Платформа за жизнь и мир".

Во время работы в госструктурах Плужник получал зарплату милиционера и пенсию, а в "Киевгорстрое" зарабатывал около 25 тыс. гривен в месяц. До начала депутатской деятельности в 2020 году задекларировал сбережения в 3 млн гривен, но с приходом в Киевсовет в 2020-2023 годах задекларировал 20 млн гривен дохода, открыв ФЛП с основным КВЭДом "профессиональная, научная и техническая деятельность". Сам он объясняет это тем, что оказывал услуги "консультирования".

В своей декларации Плужник отметил дом на 74 кв.м и участок на 6,5 "соток" в Кременчуге, а также мотоцикл HARLEY-DAVIDSON за примерно 15 тысяч долларов и авто BMW X5, которое он выкупил за примерно $80 тыс. после года аренды. , потерявший ключи к криптовалюте в 2021 году.

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