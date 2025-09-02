Экспорт электроэнергии из Украины побил рекорд: какие страны купили больше всего

В августе Украина экспортировала 450 тыс. МВт*ч электроэнергии – это рекордный показатель с 2022 года, когда Украина присоединилась к общеевропейской энергосистеме. Более половины тока было продано в Венгрию и Молдову.

Об этом сообщили в ExPro. Отмечается, что в прошлом месяце было экспортировано на 60% больше тока, чем в июле, а в августе 2024 года из-за регулярных российских обстрелов энергообъектов электроэнергия вообще не экспортировалась.

Торговля током с Венгрией

Крупнейшими импортерами украинской электроэнергии стали Венгрия (38%) и Молдова (29%). Несмотря на угрозы венгерских властей прекратить поставки тока в Украину, эта страна закупает его значительно больше, а именно в августе Венгрия:

импортировала из Украины более 170 тыс. МВт*ч ;

; экспортировала 110 тыс. МВт*ч.

Всего летом (то есть в июне-августе) экспорт электроэнергии в Венгрию составил более 380 тыс. МВт*ч. Это на 27% больше объемов импорта за этот период.

Что с импортом

Импорт электроэнергии в Украину в августе 2025 года по сравнению с июлем вырос на 2,5% – до 264 тыс. МВт*ч, что делает Украину по итогам августа 2025 года нетто-экспортером электроэнергии. По сравнению с августом прошлого года импорт сократился на 44%.

Поставки выросли по всем направлениям, кроме Польши и Словакии. А крупнейшим импортером тока стала Венгрия – ее доля составила 41%.

Тариф на электроэнергию в сентябре изменится

В Украине с 1 сентября увеличится тариф на распределение электроэнергии для компаний-операторов систем распределения (ОСР, облэнерго). Это должно уменьшить взаимную долговую нагрузку и предоставить возможность подготовить необходимую номенклатуру аварийных запасов на случай вражеских обстрелов.

Впрочем, для бытовых потребителей тариф останется на уровне 4,32 грн/кВт*ч, поскольку стоимость тока для них зафиксирована постановлением правительства № 632 и будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года. Тарифы вырастут для потребителей первого класса примерно на 14%, а для потребителей второго класса – около 23%, а больше всего цены вырастут для:

"Кировоградоблэнерго";

"Ривнеоблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

Также OBOZ.UA сообщал, что НКРЭКУ планирует изменить правила отключения должников за электроэнергию. Теперь "перерезать кабели" будет проще, поскольку потребители не будут иметь отсрочки на судебное рассмотрение дела по начисленным долгам.

