Экс-депутат набрал кредитов в госбанке и исчез: как работала схема на 185 млн грн

Бывшего депутата подозревают в создании схемы, через которую он получил в госбанке около 185 миллионов гривен кредитов через реальный бизнес и фиктивные компании, а возвращать средства, вероятно, не собирался. Часть залоговой техники уже удалось найти, но убытки банка все равно достигли 140 миллионов гривен, тогда как сам подозреваемый скрывается за границей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Сейчас подозреваемый находится за границей, а следователи готовят документы для объявления его в международный розыск.

По версии следствия, сначала бизнесмен действовал как вполне добросовестный заемщик. Он получил в государственном банке первый кредит – почти 80 миллионов гривен якобы для развития сельскохозяйственной деятельности. За эти деньги действительно было приобретено 90 тракторов, а сам кредит некоторое время обслуживался без нарушений, что создавало для банка впечатление надежного клиента.

Именно эта "кредитная дисциплина" позволила перейти к следующему этапу. Имея на руках приобретенную технику, предприниматель передал ее в залог и получил еще один кредит – около 70 миллионов гривен, на этот раз якобы на пополнение оборотных средств.

Параллельно, чтобы не вызывать подозрений, был оформлен третий кредит – уже через сеть подконтрольных фиктивных компаний, которые фактически не осуществляли никакой реальной хозяйственной деятельности. Через эту схему удалось получить еще 35 миллионов гривен.

В результате общая сумма кредитования составила около 185 миллионов гривен. После получения средств, по данным следствия, залоговая техника начала исчезать. Тракторы, которые были переданы банку в качестве обеспечения кредитов, продавали третьим лицам, что фактически лишало финансовое учреждение возможности полноценно вернуть свои деньги через залоговое имущество.

Правоохранителям удалось найти 46 из 90 тракторов. Их реализовали, а полученные средства частично направили на погашение долга. Однако даже после этого окончательные убытки государственного банка составляли около 140 миллионов гривен.

Следствие также установило причастность подозреваемого к другой мошеннической схеме, на этот раз связанной с поставками аграрной продукции на Криворожье. По данным правоохранителей, через фиктивную компанию он вместе с сообщниками заказал у фермеров более 800 тонн рапса.

Чтобы создать впечатление честного бизнес-партнера, часть поставок была оплачена. После этого фермеры передали весь товар, рассчитывая на полную оплату согласно договоренностям. Однако после получения продукции рапс вывезли на экспорт, а расчеты прекратили.

Убытки фермерского хозяйства оцениваются в 11 миллионов гривен. Действия подозреваемого квалифицированы по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

мошенничество в особо крупных размерах;

завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением;

совершение преступления по предварительному сговору группой лиц.

Следователи отмечают, что схема была тщательно продумана и выглядела почти безупречной, ведь настоящие покупки техники, частичное погашение кредитов, создание фиктивных компаний и последующая продажа залогового имущества. сейчас бывший депутат скрывается за пределами Украины.

Правоохранители готовят документы для объявления его в международный розыск, а также продолжают устанавливать возможных сообщников и искать незаконно реализованную технику.

