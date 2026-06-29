ЕБРР доказал сговор на тендере "Укравтодора": в Украине фигурантов перевели на более высокие должности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг соглашения по делу о сговоре с турецкой строительной компанией Onur на тендере "Укравтодора" по ремонту трассы Киев – Одесса. После этого тогдашний глава госкомпании Александр Кубраков назначил руководителя "Укрдоринвеста" Елену Криворучко на новую руководящую должность. А Анна Юрченко, которую ЕБРР требовал отстранить от закупок за счет собственных средств, впоследствии стала его заместительницей в Министерстве инфраструктуры. Обеих, кстати, европейцы требовали отстранить от тендера, о чем – как и о самих торгах – Кубраков не мог не знать.

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О достижении соглашения сообщили в самом ЕБРР. Там отметили: банк ввел санкции против Onur и ее 53 дочерних компаний – на 3 года и 3 месяца.

"Решение было принято в рамках мирового соглашения по делу о сговоре при реализации проекта в Украине, финансируемого ЕБРР. По договоренности, компания отстранена от участия в проектах, финансируемых банком, на 1 год и 3 месяца. После этого начнется двухлетний период условного допуска, в течение которого компания сможет участвовать в таких проектах только при условии выполнения определенных требований", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: расследование ЕБРР установило, что Onur приняла участие в "неправомерной сговоре", целью которого было обеспечение победы компании в тендере вопреки Правилам и политике закупок ЕБРР.

"В соответствии с политикой и процедурами применения санкций ЕБРР, такие действия квалифицируются как сговор при реализации проекта, финансируемого банком", – резюмировали в ЕБРР.

Детали схемы

В свою очередь, аналитики "Наших денег" отметили, что речь идет о ремонте трассы М-05 Киев – Одесса в 2020 году. При этом сообщается:

От имени ЕБРР организацией торгов в Украине занималось одно из предприятий "Укравтодора" — ГП "Укрдоринвест".

Тендерный комитет заседал офлайн, а свои предложения представители участников торгов подавали в бумажном виде.

Торги выиграла компания Onur – с ценой 65 млн евро, что всего на 100 тыс. евро оказалось ниже предложения компании "Автомагистраль-Юг".

После этого в ЕБРР возникли подозрения в сговоре на торгах между представителями Onur и "Укравтодора". В частности, отмечается, что "европейцы требовали от украинской стороны отстранить от торгов" ряд лиц:

начальницу отдела международного сотрудничества "Укравтодора" Анну Юрченко;

заместительницу начальницы отдела международного сотрудничества "Укравтодора" Ирину Кучерук;

начальника отдела обеспечения закупок "Укравтодора" Артура Аблова;

главного специалиста отдела внедрения проектов "Укравтодора" Алексея Климчука;

главного специалиста отдела реализации проектов "Укравтодора" Бориса Пономаренко;

директора "Укрдоринвеста" Елену Криворучко.

"Были подозрения, что кто-то из них мог сообщить представителю "Онура", какую цену предложила "Автомагистраль-Юг", – чтобы турки могли сделать свое предложение чуть ниже, но получить 65 млн евро", — пояснили авторы материала.

В результате в октябре 2020 года ЕБРР отменил финансирование контракта. Впоследствии, в феврале 2021 года, то же самое сделал и другой инвестор – Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Тем не менее, подчеркивается, что, несмотря на скандал, тогдашний глава "Укравтодора" Александр Кубраков (впоследствии – министр инфраструктуры, а затем – вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры) назначил Елену Криворучко главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект"). Сейчас же она является экспертом Всемирного банка по вопросам закупок.

А Анна Юрченко позже стала заместителем Кубракова в Мининфраструктуры. Ныне же она известна как основательница независимого аналитического центра We build Ukraine.

НАБУ ведет уголовное производство

В то же время отмечается, что по данному тендеру Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) еще с 2020 года ведет уголовное производство. В настоящее время, как сообщается, дело все еще находится на стадии досудебного расследования – до сих пор продолжается сбор доказательств.

"Так же безрезультатно продолжается дело НАБУ о взятках от представителей "Онуру" бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку. По аналогичному обвинению уже рассматривается в суде дело в отношении владельца компании "Альтком" Александра Тисленко. Однако после обысков у одного из руководителей "Онуру" Эмре Караахметоглу дело в его отношении не переросло в подозрение", – подытожили аналитики.

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