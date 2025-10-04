ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей Одесской области после стихийного бедствия

Энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 160 тысяч семей Одесской области, которые были без электричества из-за стихийного бедствия.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"Энергетики ДТЭК Одесские электросети устранили все основные повреждения на энергетических объектах после подтопления из-за ливня 30 сентября. Это позволило вернули свет для 160 тысяч семей в 274 населенных пунктах", - говорится в нем.

Отмечается, что 4 октября ожидается дождь и штормовые порывы ветра, поэтому ремонтные бригады продолжат работать в усиленном режиме.

Напомним, 30 сентября в Одессе начался ливень. В городе менее чем за сутки выпала 1,5-месячная норма осадков.