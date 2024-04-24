"Дорожники" придумали новую схему? Миллионы гривен отдали без конкурсов после того, как в тендерах публиковали испорченные документы

Служба автомобильных дорог в Черкасской области месяцами публиковала тендерные документы, которые было невозможно прочесть. Несмотря на это, несколько компаний почти всегда без конкуренции выигрывали тендеры. Государственная аудиторская служба проверила несколько тендеров Службы и выявила ряд нарушений. Главное: победу отдавали тем компаниям, которым должны были отказать из-за отсутствия необходимых документов.

Начиная с апреля Служба автомобильных дорог в 350 раз (!) увеличила сумму, которую она тратит в течение месяца без электронных торгов. Миллионы гривен отдали в том числе тем компаниям, из-за которых у чиновников уже возникали проблемы с государственными аудиторами.

Детальнее о деятельности черкасских дорожников читайте в материале OBOZ.UA.

Кому и как отдают миллионы на дороги

OBOZ.UA еще в прошлом году обратил внимание на то, что Служба местных автодорог в Черкасской области публикует обезображенную тендерную документацию. Текст искривлен, а некоторые условия тендера просто невозможно прочесть. Вот так, например, выглядит тендерная документация на ремонт дороги в Черкасском районе на 4,4 млн грн.

Часть текста можно прочесть, даже несмотря на искажения. Однако там, где в документации приведены технические характеристики, цифры, с таким качеством текста их разглядеть практически невозможно.

Тендер на ремонт дороги С 241311 Холоднянское – Николаевка на 10,9 млн грн опубликовали в еще худшем качестве. Тогда в вопросах процедуры один из потенциальных участников торгов попросил заменить документ на тот, который можно прочитать.

"Данная документация не подлежит чтению и, в свою очередь, делает невозможным представление тендерных предложений!!!" – возмутился он.

В Службе ответили через четыре дня: "Тендерная документация размещена в полном соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Спасибо за обращение!"

OBOZ.UA собрал около десяти тендеров, когда была опубликована документация в искаженном виде. В некоторых случаях прочесть текст было невозможно. Мы отправили этот перечень тендеров в Службу автодорог Черкасской области и попросили объяснить, почему там размещают документы в таком качестве. Может возникнуть впечатление, что участие в тендере, условия которого фактически скрыто из-за нечитаемого текста, могут принимать только те, кто имеет возможность получить документы не на открытой площадке, а непосредственно от сотрудников Службы. В ответ в пресс-службе ведомства нам заявили:

"Что касается плохого, по Вашему мнению, качества тендерной документации, информируем, что статьей 18 закона "О публичных закупках" предусмотрен порядок обжалования процедуры".

То есть если кому-то качество документа не нравится, в Службе предлагают обжаловать тендер. Самостоятельно исправлять нарушения там не собирались.

Некоторые тендеры действительно отменили. К примеру, в феврале на эксплуатацию дорог Уманского района Черкасской области планировали потратить 32 млн 425 тыс. грн. Тогда компания "Дорстрой" предложила выполнить работы за 32 млн 351 тыс. грн. Их конкурент ШРБУ-48 предложил 30 млн 638 млн грн, то есть его услуги были почти на 1,7 млн грн дешевле. Это предложение было отклонено, а сами торги вскоре отменили. Государственная аудиторская служба провела мониторинг тендера и выявила нарушения.

Такой же тендер снова объявили уже в апреле. Однако теперь на содержание дорог Уманского района вместо 32,4 млн грн предлагают уже 28 млн грн.

Также после проверки Государственной аудиторской службой упразднили тендер на 37,5 млн грн (эксплуатация дорог Звенигородского района). Служба автодорог определила победителем "Евробуд-Асфальт", а аудиторы заявили, что предложение этой компании нужно было отменить, поскольку не предоставлен аттестат об аккредитации ГП "Дорожный научно-технический центр". Служба автодорог снова объявила тендер на эксплуатацию дорог Звенигородского района уже с ожидаемой стоимостью 36 млн грн.

Заказчик требует, чтобы у подрядчика обязательно было два асфальтоукладчика и один каток – это при том, что для нормальной работы одного асфальтоукладчика требуется три катка, то есть если заказчик требует два асфальтоукладчика, то он должен требовать и шесть катков. Интересное совпадение: у "Евробуд-Асфальта" такого количества катков нет. Может показаться, что именно под эту компанию требования и выписали.

Также Служба требует аттестата об аккредитации ГП "Дорожный научно-технический центр". Несмотря на то что решением АМК Украины такое требование признано незаконным.

Государственная аудиторская служба нашла такое же нарушение в тендере на эксплуатацию дорог Золотоношского района (на 33,2 млн грн). Строительное управление-77 предложило выполнить эти работы за 32,9 млн грн. Однако аудиторы установили, что, как и у "Евробуд-Асфальта", у компании нет аттестата об аккредитации ГП "Дорожный научно-технический центр". Поэтому Служба автодорог упразднила результаты тендера.

"Еврострой-Асфальт" и "Дорстрой" – едва ли не самые крупные подрядчики Службы местных автодорог в Черкасской области. С их объемами может сравниться только Строительное управление-77.

Чиновники обнаружили еще один способ обойти тендеры?

Последние несколько недель чиновники перестали публиковать "испорченные" документы. Возможно, на это повлияли жалобы потенциальных участников тендера, журналистов OBOZ.UA или особое внимание со стороны Государственной аудиторской службы. Однако в апреле дорожники, кажется, обрели новую хитрость.

В марте ни одна процедура не прошла без проведения тендера. В феврале без тендера купили электронный ключ за 234 грн, 2760 грн заплатили за мобильную связь, 198 грн – за КЭП, еще несколько тысяч заплатили за ремонт компьютера и 15,8 тыс грн – провайдеру за коммуникационные услуги. То есть без тендера производили закупки исключительно на незначительные суммы. Всего за февраль без торгов потратили 21,1 тыс. грн. А в марте – ни копейки.

В апреле Служба автодорог уже не опубликовала ни один нечитаемый документ в тендерах. Однако без торгов потратила 7,2 млн грн. И это всего за 17 дней апреля. Сумма, которую потратили без тендера, по сравнению с февралем выросла в 351 раз!

За дороги в Золотоношском районе 1,4 млн грн получила компания "Строительное управление-77", "Дорстрой" получил 4 млн грн без конкурса на дороги в Уманском районе. Еще 1,8 млн грн без торгов выделили "Еврострой-Асфальту" на дороги в Звенигородском районе.

Последняя компания вызывает особый интерес. "Еврострой-Асфальт" был создан в апреле 2018-го. Владелец – Армен Абрамян. Компания начала получать государственные подряды только к концу прошлого года, и почти все – от Службы местных автодорог в Черкасской области. На ремонт дороги Звенигородского района решили расходовать до 41 363 510 грн. Торги провели с единственным участником – "Евробуд-Асфальтом". Фирма предложила 41 343 444 грн, это и стало ее первым победным государственным тендером.

OBOZ.UA продолжит следить за тендерами предприятия. Также мы публично обращаемся к правоохранителям с просьбой изучить закупки Службы автодорог и дать свои оценки.