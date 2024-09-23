Доходы банков в Украине выросли до рекорда: нардеп объяснил необходимость налога в 50%

За первые восемь месяцев 2024 чистая прибыль украинских банков выросла более чем на 11% – до 106 млрд грн. Причем налог на прибыль финучреждения заплатили столько же, сколько совокупно за пять лет до начала полномасштабной российской агрессии.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Такими отраслевыми показателями он объяснил необходимость принятия законопроекта о налогообложении прибыли банков по ставке 50% за 2024 год. В частности, нардеп подчеркнул, что с января по сентябрь:

чистые процентные доходы банков составили 15 278 млрд грн (+18,2% к аналогичному периоду в прошлом году);

чистая прибыль (после налогообложения) – 106,1 млрд грн (+11,6%).

чистый финансовый результат увеличился несмотря на повышение ставки налогообложения банков с 18% до 25%;

начисленный налог на прибыль – 30,7 млрд грн (+80,1%), что почти столько же, как за 2017-2022 гг.

рентабельность банковского капитала (чистая прибыль к собственному капиталу банков) на 1 сентября – 47,2% (на 1.09.2021 – 32,3%);

норматив достаточности регулятивного капитала – 16,15% (к концу 2024 года должно быть не менее 8,5%);

норматив достаточности капитала первого уровня – 15,72% (должно быть не менее 7,5%);

норматив достаточности основного капитала первого уровня – 15,71% (должно быть 5,625%).

Таким образом, банки сохраняют двукратный запас достаточности капитала. "Напомню, основываясь в том числе на этих показателях, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 11416-д, который содержит норму по налогообложению прибыли банков по ставке 50% за 2024 год", - подчеркнул Гетманцев.

Нардеп подчеркнул, что такая законодательная инициатива является по крайней мере. Это решение он назвал сложным решением, и потому неоптимальным, потому что оно влияет на капитал банков.

"Впрочем, проблемы с капиталом все же удалены и могут возникнуть в следующем году у нескольких государственных банков. В то время как потребность в финансировании сектора безопасности и обороны немедленна, деньги нужны на сегодня. Учитывая баланс рисков, это было одно из лучших решений среди самых худших вариантов, которые оставались на столе", – добавил Гетманцев.

Впрочем, несмотря на критику со стороны банковского сектора, он назвал такой законопроект общественно справедливым, поскольку банковская система оперирует не совсем в рыночных условиях структурного профицита ликвидности, обусловленных прежде всего значительным дефицитом бюджета из-за войны войны и притоком международной помощи (валюты) на его финансирование. При этом банки продолжают получать львиную долю процентных доходов от безрисковых операций с государственными ценными бумагами. Я не вижу оснований, которые изменили бы такое положение вещей по крайней мере до конца этого года", – резюмировал Даниил Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Украине работает 62 банка. Из них 8 получили убытки в 2024 году: Юнекс Банк, РВС Банк, Окси Банк, Первый инвестиционный банк, ИндустриалБанк, Правэкс Банк.

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