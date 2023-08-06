Дочерняя компания 'Нафтогаза' достигла рекордной добычи газа за последние три года, - СМИ

Среднесуточная добыча природного газа компанией "Укргаздобыча", входящей в группу "Нефтегаз", в июле 2023 года составила почти 38,5 млн куб м, что является наивысшим значением за последние три года, с августа 2020 года.

Видео дня

Об этом свидетельствуют расчеты ExPro.

В июле "Укргаздобыча" добыла более 1,19 млрд куб м природного газа, что на 8% больше, чем в прошлом году.

В то же время, за первые 7 месяцев 2023 года компания добыла почти 7,9 млрд куб м природного газа, на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечается, что компания добывает больше газа, чем в 2021 году.

Ранее глава "Нефтегаза" Алексей Чернышев заявлял, что компания планирует увеличить добычу газа на 8% в 2023 году.