До 19 тыс. грн всего за килограмм: одно из самых дорогих растений мира выращивают рядом с Украиной

Настоящий васаби из японских ресторанов считается одним из самых дорогих продуктов растительного происхождения в мире. Оптовые цены на свежее корневище достигают 300-400 евро за килограмм (до 19 тыс. грн в зависимости от курса). Эту культуру выращивают и за пределами Японии – в частности, одна из немногих специализированных ферм континентальной Европы работает в Польше, недалеко от Радома.

Видео дня

Впрочем, васаби не является "самым дорогим растением в мире", как утверждает Rynekzdrowia, – премиальный шафран или ваниль стоят значительно дороже. В то же время васаби действительно относится к числу самых ценных овощных и пряных культур из-за чрезвычайно сложных условий выращивания.

Почему васаби такой дорогой

В дикой природе настоящий васаби (Wasabia japonica) растет вдоль холодных горных ручьев в Японии. Искусственное выращивание требует почти идеальных условий:

стабильная температура в пределах 8-20 °C;

кристально чистая проточная вода;

высокий уровень влажности;

надежная защита от прямых солнечных лучей.

Любые резкие колебания температуры или ухудшение качества воды способны полностью уничтожить урожай. К тому же растение созревает медленно – примерно за 18-24 месяца. Из-за этого в мире крайне мало промышленных хозяйств, которые берутся за это дело.

Какая плантация работает в Польше

Известная коммерческая плантация васаби в континентальной Европе расположена в Польше, недалеко от Радома. Речь идет о семейном хозяйстве Wasabi Farm Poland, которое выращивает японский хрен для промышленных и кулинарных нужд.

Ферма была основана в 2014 году. Сегодня она занимает около 16 гектаров сельскохозяйственных угодий. Все начиналось с небольших экспериментальных участков, которые со временем переросли в полноценное производство.

Основная культура здесь – сорт Daruma, классический для японского рынка. Его выращивают по адаптированной технологии, в основе которой лежит японский подход sawa. Этот метод требует постоянного доступа растений к чистой проточной воде и стабильного микроклимата.

Фермеры подчеркивают чрезвычайную чувствительность этой культуры. Растениям необходимы строго контролируемые температура, влажность и качество воды. Именно поэтому промышленное выращивание васаби в Европе остается редкостью и технологическим вызовом.

Ценность этой культуры – в ее безотходности. Хозяйство использует корневища, а также листья, стебли и черешки. Все эти части обладают характерным острым вкусом и подходят для пищевой промышленности и переработки.

В магазинах Украины чаще всего продают не васаби

Эксперты предупреждают: большинство паст и порошков с маркировкой "Wasabi" в супермаркетах почти не содержат настоящего японского хрена. Обычно их изготавливают из обычного хрена, горчицы, красителей и ароматизаторов. Такая имитация стоит значительно дешевле и лишь имитирует вкус оригинала.

Представительница польской фермы Агнешка Фирлей объясняет: свеженатертый оригинал отличается от суррогата вкусом и цветом. Он бывает светло-зеленым, насыщенно-зеленым или даже слегка желтоватым.

Настоящее растение богато витамином С, калием, кальцием, магнием и пищевыми волокнами. Ученые также обнаружили в нем изотиоцианаты – природные соединения с потенциальными антибактериальными и антиоксидантными свойствами.

Однако врачи отмечают: доказательств терапевтического эффекта растения пока недостаточно. Не стоит воспринимать васаби как лекарство – прежде всего это изысканная и дорогая гастрономическая приправа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что далеко не все мороженое в украинских магазинах является по-настоящему сливочным. Узнайте, как самостоятельно проверить качество продукта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!