Для школьных туалетов в Кривом Роге купят ершики по 4 тысячи: за весь ремонт заплатят 160 миллионов

В криворожской школе №89 решили провести капитальный ремонт за 160 млн грн. В эту сумму включили и ершики для туалета по 4 084 грн – в то время как в магазине такие же стоят 3 091 грн. Впрочем, вопросы вызывает не столько завышение цены, как целесообразность тратить тысячи гривен на ершик для туалета.

Объявление о проведении ремонта размещено в системе Prozorro. Согласно ему, затеявший ремонт Департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА изначально был готов потратить на него более 174 млн грн – однако победитель тендера сэкономил для него 14 миллионов.

Сам же ремонт должен закончиться до 31 декабря 2025 года. В ходе его в школе обещают отремонтировать:

отопление;

вентиляцию;

кондиционирование;

освещение;

водоснабжение;

видеонаблюдение;

пожарную и охранную сигнализации и пр.

За что заплатят лишние деньги

В то же время, отмечают аналитики "Наших грошей", в смету ремонта включен ряд предметов, за которые Департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА переплатит. Среди прочего это уже упомянутые туалетные ершики.

"Три держателя для туалетной щетки серии Lehnen Evolution L31031001 учли по 4 084 грн/шт. Тогда как в магазине он стоит 3 091 грн", – рассказали они.

Впрочем, следует учитывать, что вся линейка Kolo Lehnen – это оборудование и аксессуары для санузлов, предназначенные для людей с инвалидностью. Более того, в перечне закупок для инклюзивных туалетов предусмотрены не только ершики, но и специализированная сантехника, зеркала, поручни, сиденья, держатели для тростей, кнопки вызова помощи и т. д.

Помимо этого, в школе хотят поставить металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом 4i-10-4M1-10-4i и защитной сеткой – по 8 640 грн/кв. м. При этом, отмечается, в декабре КП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Днепропетровского облсовета заказывало металлопластиковые окна по 3 480 грн/кв. м с москитными сетками по 278 грн/кв. м.

"То есть окна для больницы на 57% дешевле. В киевских магазинах окна с таким стеклопакетом предлагают по 2 774 грн за квадратный метр с учетом скидки, или 3 467 грн без скидки", – подчеркнули аналитики.

Кроме того, краску латексную Ceresit IN 52 Standart в смете учли по 276 грн/л, тогда как в магазинах ее можно купить по 230 грн/л, что на 17% дешевле. А краску Ceresit IN 56 Standart учли по 426 грн/л, хотя ее можно купить по 321 грн/л.

Деньги получат "свои"?

Победителем тендера стало ООО "Строительная группа "Альфастрой". Которое, подчеркивают аналитики, в 2021 году уже начинало ремонт этой школы на 117 млн грн.

"Однако в январе 2024 года этот договор расторгли в связи с существенным изменением обстоятельств. Заплатив 40 млн грн", – рассказывают они.

Более того, в проведении ремонта на 160 млн грн прослеживается депутатский след. Так, директором "Альфастроя" является Андрей Стрелец. А сама "фирма принадлежит Ирине Петровой из Днепра, являющейся председателем Запорожской областной организации политической партии "Социальная реконструкция".

По данным же "Информатора", партия прописана в Днепре. А до 2020 года ее возглавлял близкий к депутату Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ Геннадию Гуфману юрист Евгений Моршинин.

"Также "Социальной реконструкцией" называлась программа Гуфмана, с которой он принимал участие в выборах в 2019 и 2020 годах в Днепре. Моршинин также был соучредителем предприятия "ООО "Гостиничный сервис" в Днепре, которое позже записали на себя Геннадий Гуфман и его бизнес-партнер Евгений Лифшиц", – рассказывают аналитики.

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