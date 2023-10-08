Для стабильной добычи угля во время зимы в ДТЭК изготовили уже 13 комбайнов и 900 тыс. запчастей

Машиностроители ДТЭК Энерго изготовили 13 комбайнов и более 900 тысяч запчастей для стабильной добычи угля.

Об этом говорится в сообщении компании.

В ДТЭК Энерго уточняют, что для более надежного прохождения по Украине осенне-зимнего периода за девять месяцев этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 639 единиц горно-шахтного оборудования. Среди ключевой продукции для нужд шахтеров – 13 новых проходческих и очистных комбайнов.

Также в январе – сентябре этого года машиностроители компании снабдили украинских шахтеров почти 900 тысячами запчастей и комплектующих.

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"Ближайший отопительный сезон, как и прошлый, будет непростым. Так что энергетики, ремонтники, шахтеры и машиностроители – каждый на своем месте, делают все, чтобы украинцы были со светом и теплом. Большая ответственность и на плечах машиностроительных предприятий. Они работают над тем, чтобы обеспечивать потребности украинских шахтеров в необходимом оборудовании. От этого зависит стабильная добыча угля, а значит - надежная работа тепловой генерации в отопительный сезон", - цитирует пресс-служба компании слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Накануне компании заявили, что для надежной работы украинских теплоэлектростанций во время отопительного сезона за первые девять месяцев этого года ввели в работу 18 новых угольных рядов. Инвестиции компании в украинскую угледобычу увеличиваются вдвое – до более чем 7 млрд грн по итогам года.