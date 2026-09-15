Дизель бьет по карманам украинцев: сколько теперь стоит 100 км на разных видах топлива

В Украине заметно подорожал дизель: менее чем за месяц цена топлива выросла примерно на 10 грн за литр, из-за чего стоимость 100 км на дизельном автомобиле поднялась до 528 грн – сразу на 39 грн больше, чем месяцем ранее. В то же время бензин остается самым дорогим вариантом – 595 грн за 100 км, ГБО обходится в 491 грн, а электромобили по-прежнему существенно дешевле, особенно при домашней ночной зарядке – всего 38 грн за 100 км.

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка. По расчетам, дешевле всего проехать 100 км по-прежнему на электромобиле, если заряжать его дома по ночному тарифу.

Среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания наименьшие расходы обеспечивает машина с ГБО. Для сравнения использовали Volkswagen Golf VII FL. Именно эта модель стала основой для расчёта, поскольку для неё существуют версии с бензиновыми, дизельными и электрическими силовыми установками.

Сколько стоит 100 км на бензине

Бензиновый автомобиль в сентябре остается самым дорогим вариантом среди сравниваемых автомобилей с традиционными силовыми установками. Стоимость 100 км для условного бензинового Volkswagen Golf составляет 595 грн. За месяц этот показатель увеличился на 28 грн.

То есть только прямые расходы на топливо каждые 100 километров обходятся владельцу бензинового автомобиля почти в 600 грн. Для водителя, который проезжает, например, 1000 км в месяц, разница уже становится более ощутимой, ведь расходы на топливо при таком пробеге составят около 5950 грн.

А при 1500 км в месяц – уже около 8925 грн. Важно, что это не общая стоимость владения автомобилем, а лишь расходы на энергоноситель. В реальной жизни к ним добавляются техническое обслуживание, страхование, шины, ремонт, амортизация и другие расходы.

Дизельное топливо резко подорожало

Наиболее заметные изменения за последний месяц произошли именно с дизельным топливом. По расчетам Института исследований авторынка, 100 км на дизельном Golf в сентябре обходятся в 528 грн, что на 39 грн больше, чем месяцем ранее.

Причина — существенный рост цены на дизельное топливо на украинских АЗС. Несмотря на заголовки о "дизеле по 100 гривен", такая цена пока не является массовой. По данным исследования, лишь одна сеть АЗС на момент расчета продавала дизельное топливо по цене около 100 грн за литр. В то же время на некоторых крупных сетевых заправках еще можно было встретить цены примерно на уровне 94 грн за литр.

Однако даже этого хватило, чтобы существенно увеличить стоимость эксплуатации дизельного автомобиля. За неполный месяц цена литра дизельного топлива, как отмечают авторы исследования, выросла примерно на 10 грн. Для автомобилистов это сразу отражается на стоимости каждой поездки.

При этом дизельный автомобиль уже не имеет столь большого финансового преимущества перед бензиновым, как это было раньше. Разница между двумя типами топлива в расчете на 100 км сейчас составляет 67 грн.

ГБО остаётся самым дешёвым среди ископаемого топлива

Автомобиль с газобаллонным оборудованием остается самым выгодным вариантом среди машин, использующих ископаемое топливо. В сентябре стоимость 100 км для автомобиля с ГБО составляет 491 грн. Впрочем , и газ подорожал. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость 100 км увеличилась на 18 грн.

Таким образом, экономия по сравнению с бензиновым автомобилем составляет около 104 грн на каждые 100 км. В относительном выражении это примерно 18%. Еще несколько лет назад разница между газом и бензином для многих водителей была гораздо более ощутимой, поэтому ГБО часто рассматривали в первую очередь как способ существенно сократить расходы на топливо.

Теперь преимущество сохраняется, но оно уже не столь значительно. К тому же сравнение только цен на топливо не учитывает специфические расходы автомобиля с ГБО. Установка газового оборудования усложняет топливную систему, увеличивает вес за счет газового баллона и требует регулярного обслуживания.

Электромобиль остается лидером по экономии

Наибольшая разница наблюдается при сравнении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с электромобилем. При зарядке дома по ночному тарифу 100 км для электрического Volkswagen Golf обходятся всего в 38 грн.

Отмечается, что это более чем в 15 раз дешевле, чем 100 км на бензиновом автомобиле по приведенному расчету. Даже если заряжать электромобиль днем, расходы остаются очень низкими — 76 грн на 100 км.

При этом за последний месяц эти показатели не изменились.Именно домашняя зарядка остается главным преимуществом электромобилей с точки зрения стоимости энергии. Особенно это актуально для владельцев частных домов или людей, имеющих доступ к зарядной инфраструктуре по месту жительства.

Общественные зарядные станции по-прежнему значительно дороже домашней зарядки. По данным исследования, стоимость 100 км пробега для электромобиля при использовании медленной общественной AC-зарядки составляет 333 грн.

Для быстрой DC-зарядки показатель ещё выше — 403 грн за 100 км. В то же время в последнее время цены на коммерческую зарядку оставались стабильными.

Подорожание дизельного топлива имеет значение далеко не только для владельцев дизельных легковых автомобилей. Дизельное топливо является одним из ключевых видов топлива для коммерческого транспорта. Его используют грузовики, автобусы, спецтехника, строительные машины, сельскохозяйственная техника и другой транспорт.

От дизельного топлива в значительной степени зависят и грузовые перевозки. Поэтому рост его стоимости увеличивает расходы не только непосредственно транспортных компаний, но и бизнеса, который пользуется их услугами. Например, если перевозчику приходится тратить больше на топливо, эти расходы в конечном итоге могут быть учтены в стоимости доставки товаров.

То же самое касается сельского хозяйства, строительства, курьерских служб и других сфер, где транспорт является важной составляющей себестоимости. Именно поэтому длительное подорожание дизельного топлива потенциально может отразиться не только на цене поездки для автомобилиста, но и на стоимости отдельных товаров и услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года украинцы приобрели 20,7 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей. Средний возраст таких машин составил 8,7 года. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf — таких автомобилей было куплено 875 штук. Приобрести такую машину в Украине можно как за 13 500, так и за 45 000 долларов.

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