Директора Тереблянского месторождения соли заподозрили в побеге на границу: на предприятии бьют тревогу

Директор предприятия "Катион Инвест" Сергей Кондратьев, вероятно, выехал из Украины в Германию и не вернулся. Компания реализует проект по добыче соли Тереблянского месторождения на Закарпатье, а сам Кондратьев должен был руководить процессом восстановления шахты. Это грозит оставить область без собственной добычи соли, т.к. предприятие фактически парализовано.

Видео дня

Об ситуации сообщил изданию "Экономические новости" совладелец "Катион Инвест" Игорь Герей. Он утверждает, что Кондратьев якобы покинул Украину в июле 2024 года.

Герей обвиняет Кондратьева в злоупотреблении статусом критически важного предприятия. "Сергей Кондратьев забронировал себя от мобилизации, воспользовавшись тем, что "Катион Инвест" признан критически важным для экономики области. В июле 2024 года он безосновательно уехал за границу и до сих пор не вернулся, нарушив требования законодательства о мобилизации. По моей информации, он находится в Германии", – утверждает Герей.

Также он заявляет, что Кондратьеву продолжают начислять заработную плату. Герей отмечает, что, по неофициальным данным, оклад директора составляет "около 100 тысяч гривен в месяц".

"Катион Инвест", как напоминает Герей, должен был стать главным поставщиком украинской соли после потери "Артемсоли" в Соледаре. Однако фактически предприятие не работает: все ключевые специалисты, в т.ч. главный геолог, главный энергетик и главный инженер, по словам Герея, уволились еще в 2024 году.

Герей утверждает, что на предприятии числятся только охранники и несколько офисных работников. Им, по словам совладельца "Катион Инвест", продолжают начислять заработную плату.

При этом он уверяет, что часть этих сотрудников работает в частных компаниях Кондратьева-старшего – "КАРЕ" и "К-2 Инвестмент", но зарплату им якобы выплачивают за счет "Катион Инвест". "Это создает дополнительные затраты для предприятия, не имеющего никакой прибыли", – заявил Герей.

Более того, он обвиняет "представителей Кондратьевых" в том, что они "вводят в заблуждение как местные власти, так и судебные органы, уверяя, что шахта продолжает работать". Сам Герей сообщает, что добывающие работы не ведутся с лета 2024 года, как раз с тех пор, как Кондратьев, по утверждению Герея, покинул Украины.

Совладелец "Катион Инвест" также утверждает, что Кондратьев-старший за счет предоставленной предприятию ссуды "пытается существенно увеличить задолженность предприятия своей компанией и довести его до банкротства". Герей подсчитал, что размер этого кредита может постоянно увеличиваться за счет начисления процентов "в размере 25% годовых".

Герей отметил, что акционеры "Катион Инвест" неоднократно инициировали общее собрание. По словам Герея, целью было увольнение директора и назначение нового руководителя предприятия. В то же время, по словам совладельца, план не удалось реализовать, т.к. "Кондратьевы игнорируют" собрание.

Следующее собрание акционеров, открытое для журналистов, запланировано на 25 марта 2025 года. На нем планируется обсудить использование предприятием "пропаввших" 160 млн грн, незавершенный процесс строительства шахты и общую ситуацию с проектом, который "до сих пор не работает". Кроме того, участники еще раз инициируют увольнение директора и назначение нового руководителя, уверен Герей.

Собрание состоится 25 марта 2025 в 11:30 в Киеве по адресу: ул. Болсуновская, 13-15, Бизнес-центр IQ, второй этаж, конференц-зал "І CONFERENCE ROOM". Регистрация участников – 25 марта с 11:15 до 11:30.