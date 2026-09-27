Детектор дронов, платина и гравировка: украинец продает iPhone 18 Pro Max за 20 тыс. долларов.

Несмотря на то, что официальные продажи флагманских смартфонов Apple в Украине начались только 25 сентября, ювелиры разработали эксклюзивную модификацию iPhone 18 Pro Max — с платиновым покрытием и оснащенную аппаратным детектором беспилотников. Стоимость устройства составляет $20 тыс.

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Это не серийная концепция технологического гиганта Apple, а кастомная работа ювелирного ателье, которое объединило премиальные материалы со средствами радиоэлектронной разведки. Приобрести такой гаджет можно в Киеве, отметили производители.

Что изменилось внутри

В качестве основы для кастомизации мастера взяли iPhone 18 Pro Max с максимальным объемом памяти в 2 ТБ. Смартфон полностью разобрали для интеграции дополнительного оборудования:

в корпус встроили плату радиоэлектронной разведки (РЭР) , которая непрерывно отслеживает радиочастоты и предупреждает о приближении вражеских БПЛА;

, которая непрерывно отслеживает радиочастоты и предупреждает о приближении вражеских БПЛА; на внешней части корпуса разместили специальные антенны, обеспечивающие стабильную работу детектора.

Разработчики отмечают, что создали гаджет с учётом актуальных потребностей военного времени: когда классических оповещений о воздушной тревоге недостаточно, дополнительная система РЭР даёт владельцу частный источник оповещения об опасности.

Роскошь "с первого взгляда"

Заводской корпус смартфона полностью заменили на эксклюзивную роскошную отделку. Основой послужил ювелирный карбон, а отдельные элементы конструкции и отделки покрыты платиной. Кроме того, поверхность устройства была украшена ювелирной ручной гравировкой в классической технике Clous de Paris – рельефным геометрическим узором, который традиционно используется в производстве элитных швейцарских часов.

В результате киевским мастерам удалось совместить высокую ювелирную эстетику с функциональными элементами безопасности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне массового ввоза в Украину контрабандных iPhone Государственная таможенная служба запустила новый онлайн-сервис, который позволяет по IMEI проверить, есть ли данные о мобильном телефоне в сведениях о его таможенном оформлении в Украине. Это может быть полезно, в частности, покупателям, которые хотят узнать о происхождении смартфона перед покупкой.

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