Действующие условия поддержки 'зеленой' энергетики должны продолжаться до 2030 года, – Омельченко

Действующие условия поддержки "зеленой" энергетики должны продолжаться до 2030 года, чтобы обеспечить предсказуемость инвесторам и сохранить их интерес к инвестированию в строительство зеленой энергетики.

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Об этом написал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, указав, что этот вопрос обсуждался на совещании с участниками рынка.

"Обсуждали дорожную карту по выделению из тарифа ОСП надбавки по поддержке отрасли ВИЭ. На самом деле почти все участники встречи, в том числе и Регулятор, сошлись с мнением, что в условиях войны кардинальное изменение механизма поддержки предприятий возобновляемой энергетики недопустимо", – сказал Омельченко.

По его словам, переход к новым механизмам должен быть сбалансированным и постепенным, как отмечено в дорожной карте.

"Поэтому участники поддержали уже прописанные в дорожной карте меры, предусматривающие, что выделение надбавки по ВИЭ по тарифу на передачу "Укрэнерго" будет осуществлено с 2030 года", - сказал Омельченко.

Эксперт рассказал, что Секретариат энергетического Сообщества предложил отдельно указывать, сколько стоит поддержка отрасли ВИЭ, а также начать выделение тарифа "Укрэнерго" надбавки для новых проектов в секторе зеленой энергетики.

"Это вызвало удивление у участников совещания, поскольку такой подход будет вносить недоразумение по поддержке отрасли ВИЭ для плательщиков тарифа на передачу, то есть промышленности, и может ухудшить платежную дисциплину. В худшем случае к судебным спорам и коллапсу платежей", – отметил Омельченко.

Кроме того, по словам эксперта, идея изменения механизма поддержки для новых объектов ВИЭ стала сюрпризом для многих.

"В случае ее внедрения в 2025 году это ставит под угрозу проведение запланированных на этот год зеленых аукционов. Потому что потенциальные инвесторы рассчитывали бизнес-модель под одни условия, а здесь возможны серьезные изменения", – пояснил Омельченко.

По его мнению, даже на такие изменения для новых проектов требуется переходный период, и они должны быть внедрены не ранее чем через 1-2 года.

Как сообщалось ранее, долг компании "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику составляет 22,1 млрд грн. По данным ГП "Гарантированный покупатель", значительная задолженность остается не выплаченной за 2022 год - уровень расчетов составляет всего 62,2%.