Coca-Cola, несмотря на обещания, до сих пор не покинула рынок РФ: откуда импортируют напиток

После обещания Coca-Cola Co. выйти с российского рынка, ее напитки до сих пор продаются в России через дочернюю компанию Coca-Cola HBC, выпустившую напиток "Добрый Кола". Оригинальная кока-кола импортируется из соседних стран, что позволило бренду оставаться одним из ведущих производителей газированных напитков в России.

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Об этом сообщает Bloomberg. Доходы от продажи Coca-Cola в РФ перешли к ее дочерней компании Coca-Cola HBC.

После начала войны Coca-Cola Co. стала одной из первых корпораций, пообещавшей выйти из России. Компания попросила своих партнеров в России изъять товар из магазинов, прекратить поставки сиропа и прекратить производство.

Однако спустя два года характерный красный логотип Coke все еще легко найти в супермаркетах и ресторанах по всей стране. "Прибыли от продажи Coca-Cola в России просто перешли к Coca-Cola HBC, которая получила долю рынка благодаря успеху "Доброго"", – говорит Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research.

После начала войны HBC прекратила производство Coca-Cola, но компания Multon Partners, которая разливала кока-колу в стране, выпустила напиток под названием "Добрый Кола". Он продается в банках знакомого красного цвета и вкус, который мало кто сможет отличить от оригинала.

"Добрый Кола" быстро стала самой популярной газировкой в России, занимая 13% рынка. Это стало возможным потому, что Multon Partners принадлежит отдельной лондонской компании Coca-Cola HBC, в которой американская материнская компания владеет 21% акций.

Оригинальную кока-колу импортируют из соседних стран, таких как Грузия и Казахстан. После вторжения Россия приняла закон, разрешающий продавать брендированные товары без согласия владельца торговой марки. Благодаря этому импорту Coca-Cola стала газированной водой №3 в России, занимая 6% рынка.

"По состоянию на сегодняшний день, характерный красный логотип Coca-Cola легко найти в супермаркетах и ресторанах по всей России, несмотря на обещания компании выйти с рынка", - отмечает Bloomberg. В Coca-Cola заявили, что поданные заявки в России на регистрацию товарных знаков предназначены для сохранения интеллектуальных прав, поскольку третьи стороны по всему миру стремятся воспользоваться репутацией продуктов компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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