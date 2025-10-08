Что может пойти не так с "налогом на OLX" в Украине: юрист назвал главные риски

Законопроект о налогообложении торговли и предоставления услуг на онлайн-площадках вроде OLX, Rozetka, Uber, Glovo и т.п. может "загнать" в тень разовые операции обычных украинцев. Есть риски и для системных продавцов и самих платформ – вероятно, иногда им придется платить налог на "виртуальный" доход, которого фактически не было.

О возможных сложностях OBOZ.UA рассказал партнер AC Crowe Ukraine по налогам и ТЦО, специалист в сфере налогового консультирования Леонид Карпов. По его словам, законопроект следует доработать, чтобы избежать возможных проблем в ходе имплементации норм.

"Налог на OLX": главные риски

Тенизация "обычных" сделок

"Инициатива направлена на "теневой сектор". Но вот парадокс: те, кто действительно зарабатывает системно, – уже давно зарегистрированы ФОПами и платят налоги. А вот разовые пользователи – наоборот – теперь просто уйдут "в кэш", – считает Карпов и приводит такие примеры:

– сдача квартиры на выходные с оплатой на карту, без участия платформы; – продажа телефон на OLX через отельную договоренность в мессенджере и расчет наличными; – услуги клининга или ремонта с оплатой напрямую, а не через платформу с налогом и комиссией.



По мнению юриста, если это произойдет, то контроль над платформами и прозрачность окажутся чисто формальными. А реальных доходов госбюджета почти не прибавится, потому что масса сделок перейдет в тень.

Следует учитывать, что в обновленном варианте законопроекта предлагается не считать разовые продажи товаров через онлайн-платформы на сумму до 36 336 грн в год налогооблагаемым доходом. Однако отдельного механизма для их учета не предусмотрено.

Налоги без реального дохода

Карпов прогнозирует эту проблему в основном на рынке аренды недвижимости через онлайн-сервисы, такие как Airbnb или Booking. Если закон примут, такие платформы будут обязаны удержать и уплатить налог после самого факта начисления дохода – даже если не получила и не передала деньги.

"Например, арендодатель разместил объявление, клиент забронировал жилье, но рассчитался напрямую наличными. Платформа видит бронирование – и отчитывается о нем как о доходе. А дальше – либо удерживает с арендодателя, либо платит за него. Или получает штраф от налоговой", – объяснил Карпов.

Что можно сделать?

Юрист предлагает прописать в законе упрощенный режим налогообложения для разовых сделок (1-2% с оборота до 100 тыс. грн в год – без ФЛП).

(1-2% с оборота до 100 тыс. грн в год – без ФЛП). Еще один шаг – освободить платформы от налоговых обязательств, если они не проводят оплату.

Кроме того, предлагается дать возможность пользователям самостоятельно платить налог через Дію или банковское приложение, без платформы-посредника.

через Дію или банковское приложение, без платформы-посредника. Также специалист рекомендует внедрить мотивирующие инструменты – кэшбек, налоговые скидки за "белую" оплату.

Как сообщал OBOZ.UA, поданный в парламент правительственный законопроект о налогообложении доходов от онлайн-платформ предусматривает льготную ставку 5% для малых доходов и стандартную 18% для других. Закон распространяется на любые регулярные доходы от продаж товаров и услуг через платформы.

