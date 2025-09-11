Украинцам планируют переписать налоги на продажу товаров с OLX: законопроект повторно подали в Раду

Правительство повторно подало в Верховную Раду законопроект о налогообложении доходов от онлайн-платформ (OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt), который предусматривает льготную ставку 5% для малых доходов и стандартную 18% для других. Закон распространяется на любые регулярные доходы от продаж товаров и услуг через платформы, а одноразовые мелкие продажи остаются вне налога.

Видео дня

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Правительство объясняет свой шаг необходимостью приведения украинского законодательства к стандартам ЕС и ОЭСР.

Законопроект обязывает операторов цифровых платформ собирать информацию о доходах пользователей-резидентов Украины и передавать эти данные в Государственную налоговую службу. Для большинства налогоплательщиков этот процесс будет автоматическим: оператор платформы будет выступать налоговым агентом и самостоятельно удерживать налог с полученных доходов. Документ предусматривает дифференцированный подход к налогообложению:

льготная ставка 5% НДФЛ будет действовать для физических лиц, которые:

будет действовать для физических лиц, которые: открыли отдельный банковский счет для доходов с платформ;

не являются самозанятыми лицами и не имеют наемных работников;

имеют годовой доход не более 6,7 млн грн;

не торгуют подакцизными товарами.

стандартная ставка 18% НДФЛ будет применяться ко всем, кто не соответствует этим условиям.

К тому же, не будут облагаться налогом доходы от продажи товаров через платформы, если их общая сумма за год не превышает 12 прожиточных минимумов, то есть 36 336 грн в 2025 году. Это означает, что одноразовые небольшие продажи личных вещей останутся вне поля зрения налоговой.

Первая версия законопроекта была подана еще в апреле, но ее отозвали после смены состава Кабмина. В то же время Государственная налоговая служба уже активно мониторит деятельность продавцов на онлайн-платформах. С марта этого года ГНС получает данные из системы РРО, что позволяет идентифицировать граждан, которые систематически получают доходы на свои карточки без государственной регистрации в качестве предпринимателей.

Правительство зарегистрировало также законопроект № 14026, который вносит изменения в Гражданский кодекс относительно автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Оба документа разработаны для выполнения международных обязательств перед МВФ и имплементации Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские налоговики заподозрили ряд заведений общественного питания в уклонении от уплаты налогов. В своих декларациях они указывают нереально низкие выручки, а также только безналичные операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!