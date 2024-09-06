Что делать, если пропала мобильная связь: как абонентам "Киевстара", Vodafone и lifecell оставаться на связи

Отключения электроэнергии в Украине могут привести к проблемам с мобильной связью, особенно если растянутся по времени. Но у украинцев есть возможность переключиться на сеть других мобильных операторов в случае, если сеть одного из них недоступна. Причем возможность эта доступна для абонентов всех операторов – Vodafone, "Киевстар" и lifecell. Однако следует ежедневно проверять, не появилась ли связь у "родного" оператора, и если появилась, возвращаться к нему.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Там отметили:

механизм Национального роуминга призван обеспечить бесперебойную связь даже в тех регионах, где одна из сетей другого оператора может оставаться недоступной;

при подключении к Нацроумингу тарифы не будут меняться.

Чтобы воспользоваться же функцией, нужно отключить автоматический выбор сети в настройках телефона. В частности:

Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор.

iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети.

После этого найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть. После подключения проверить возможность осуществлять звонки и отправлять SMS.

"Если связь не появилась, попробуйте еще раз или выберите другого оператора. Также можно перезагрузить телефон и попробовать еще раз. Важно раз в день возвращаться к сети оператора – вручную или включив в настройках "Автовыбор сети", – говорится в сообщении.

В то же время там отметили: Национальный роуминг позволяет звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом. Однако его подключение оказывает значительную нагрузку на сети всех операторов, что может влиять на качество работы услуг. Чтобы уменьшить эту нагрузку, следует:

отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях – например, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети;

в настройках смартфона запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;

установить меньшее качество видео в YouTube и других видеостриминговых сервисах;

при наличии, использовать Wi-Fi.

"Если ваш мобильный телефон имеет доступ к сети Wi-Fi, можете также попробовать позвонить по телефону", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мобильный оператор "Киевстар" 1 сентября обновил сразу ряд тарифов. Изменения затронули, в частности, стоимость предложений, а также их наполнение.

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