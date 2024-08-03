Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз

В Украине до 5 августа большинство сетей обменников будут работать в формате "из оборота" со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты. С долларом он будет в пределах 15-20 копеек, за евро – в пределах до 25-30 копеек.

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Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих по выходным отделениям банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 гривен и продажа от 41,45 до 41,65 гривен. Об этом говорится в прогнозе Минфина.

А курс евро владельцы обменников 3-4 августа выставят в пределах: прием от 44,20 до 44,80 грн и продажа от 44,90 до 45,30 грн. Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном валютном рынке в эти выходные.

"Особого укрепления позиций гривни в нынешних военных условиях никто из клиентов и граждан сейчас также не ждет, но и новой большой волны девальвации тоже уже никто не ожидает", - говорится в публикации.

Изменения возможны в конце квартала. Тогда бюджетные платежи могут повлиять на ситуацию на валютном рынке. "По крайней мере, до очередного конца квартала с его традиционными обильными и активными раздачами бюджетных денег контрагентам, которых весь квартал Госказначейство обычно держит на голодном пайке, а затем последние недели-две перед завершением квартала государство закрывает свои долги перед этими компаниями", - отмечает издание.

А они со своей стороны покупают валюту и проплачивают свои обязательства перед иностранными партнерами, что начинает ситуативно очень сильно давить на курс гривны и провоцирует рост котировок в такие периоды.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продано на 1,658 млрд. долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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