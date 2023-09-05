Часть купюр и монет перестанут принимать в Украине: какие гривни станут бесполезными

В Украине изымают из оборота часть купюр и монет. Речь идет о всех деньгах, которые были выпущены до 2003 года. Для обмена банкнот и монет есть время только до конца сентября 2023-го.

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Как поясняют в Нацбанке, изымают из оборота монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

"Совершить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться", – говорится в сообщении. Обмен монет и банкнот на другие всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для монет), проходит бесплатно. Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

в Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

С 1 октября 2019-го монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска. Решение об их изъятии. – часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.

Зачем менять правила

Что интересно, купюры 1,2 и 5 грн в среднем служат всего примерно год, подсчитали в Нацбанке. Для сравнения: 500 грн, которые реже используют и к которым бережно относятся, могут прожить до 8 лет. Постепенно "бумажки" изнашиваются, Национальный банк забирает их из обращения и печатает новые. На печать, а это сложный процесс с несколькими уровнями защиты, иногда тратят больше, чем "стоит" купюра.

Всего количество всех бумажных денег в Украине после нововведений уменьшится на 40%, а монет – на 47%. Дело в том, что сейчас больше всего купюр – мелкого номинала. Так, по состоянию на начало 2019 почти 40% всех "бумажек" - от 1 до 10 грн.

Кстати, в странах ЕС в обращении купюра номиналом 500 евро, в то время как средняя заработная плата во многих странах Союза не достигает 1500 евро. То есть, одну зарплату можно выдать тремя купюрами. В Украине в среднем зарабатывают 17 тыс. грн. И если использовать банкноту максимальным номиналом, потребуется 17 купюр.

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