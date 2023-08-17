Будет спецрасследование: ВАКС вынес решение по делу топ-чиновника времен Януковича

НАБУ и САП получили разрешение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-директора ГК "Укрспецэкспорт". Речь идет о Дмитрие Саламатине, который уже был обвинен в госизмене и с 2014 года скрывается от правоохранителей, находясь в России.

Видео дня

Об этом заявили НАБУ и САП 17 августа. Отмечается, что решение ВАКС было вынесено 15 августа.

Имя Саламатина в сообщениях не указано. Однако речь идет о человеке, который руководил "Укрспецэкспортом" в 2011-2012 годах, а это именно Саламатин. Также он во времена Виктора Януковича был министром обороны и советником президента.

Так, следствие установило, что подозреваемый в период 2010-2012 годов организовал подготовку и подписание агентского соглашения с компанией-нерезидентом, а также ряда дополнительных соглашений и актов приема выполненных работ. В документах содержались заведомо ложные сведения о предоставленных агентских услугах.

Ложные данные послужили основанием для уплаты "агенту" более 23,8 млн долларов. На момент совершения преступления это составляло более 190 млн грн по официальному курсу НБУ.

Отмечается, что расследование продолжается. НАБУ и САП исследуют другие эпизоды возможной коррупционной деятельности с участием подозреваемого.

Напомним, Дмитрий Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, а гражданство получил в 2004-м. Уже в 2006 году он стал депутатом Верховной Рады от Партии регионов, а в 2010-м Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года – "Укроборонпрома",. а с 2023-го – "Украинская оборонная промышленность").

С 7 февраля по 24 декабря 2012 года Саламатин был министром обороны, а 25 декабря 2012 года был назначен советником Януковича. Саламатин сбежал в Россию в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2021 года ВАКС заочно отправил Саламатина под стражу по делу о растрате более 23,87 млн долларов. Также он попал в список чиновников времен Януковича, против которых Украина ввела санкции в 2021 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!