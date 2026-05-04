"Будет послушный, как собака": как фигуранты "пленок Миндича" обсуждали кадровые назначения

Фигуранты громкого расследования "Мидас" лично согласовывали кандидатуры на топ-должности в энергетике (в частности в "Центрэнерго"), но они также оказались связанными с обордуками и в других отраслях. В частности на Одесском припортовом заводе, в торговле зерном и даже в оборонной сфере.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он также объяснил сложность идентификации других причастных – любая зацепка может привести к ложным выводам.

Назначение в "Энергоатом-Трейдинг"

Железняк привел несколько отрывков из "пленок Миндича", из которых становится понятно, что Александр Цукерман ("Шугармен") и Александр Мужель ("Француз" на предыдущих записях, здесь – "Рене") подбирали кандидатов на должность директора "Энергоатом-Трейдинг".

Рене: "Я его последний раз с вами его видел".

Цукерман: "Это было фиг знает когда".

Рене: "Ну месяца три назад, да".

Цукерман: "Я думаю, что больше".

Рене: "Что мне делать с кандидатом? "Немец" (віце-президент "Енергоатому" Якоб Хармут. – Ред.) с ним увиделся".

Цукерман: "И что сказал?"

Рене: "Он сказал, что ему Витя меньше нравится, чем бывший директор "Центрэнерго". Но он мне не сказал, что плохой человек. Меня спросили самое важное. Он будет послушный. Я сказал, он будет послушный как собака, как немецкая овчарка будет тебе служить".

Цукерман: "Угу".

Рене: "Ну, нам нужно дальше это когда кому-то куда-то показывать. Ему всё равно кто-то нужный".

Цукерман: "Давай. "Сигизмунд" (ексміністр енергетики Герман Галущенко. – Ред.) приедет, на днях – продолжим разговор".

Рене: "Окей".

Цукерман: "Значит, первое – фамилия. Ну, сбрось мне резюме".

Рене: "У вас есть – Гринченко. Я вам скидывал".

Цукерман: "Я все удаляю".

Рене: "Хорошо. Віталій Гринченко".

Цукерман: "Так, а где ты его взял?"

Рене: "Он работал в ОГКХ как член правления. До этого он работал финдиром в ЭКУ ("Энергетическая компания Украины. – Ред.). И до этого он работал финдером в ОГКХ. Он крутится, он 15 лет работает в Форумбанке. Ему где-то под — ... (нечутно)".

Цукерман: "Все. Значит, у нас вопрос — Виталий Гринченко в "Трейд"".

Рене: "Как директор там "Энергоатом-Трейд". Важная ремарка — он не трейдер. Но мы с "Немцем" скажем так, что это долго обсуждали. И "Немец" говорит: "Правильно, нам не нужен трейдер, это директор "Энергоатом-Трейд". Там есть в том числе 80-60 юристов. И это административно-бюрократическая работа. Это не человек, который все равно принимает решение. Котин (експрезидент "Енергоатому" Петро Котін) и "Немец"".

Масштабы коррупции

Как отмечает Железняк, каждое направление связанной с Миндичем коррупции имело отдельную бухгалтерию – соответственно сфере коррупционного влияния – и соответствующее название проекта связанной с ним "черной" бухгалтерии. В частности:

"Манхэттен "– схемы в "Энергоатоме";

"– схемы в "Энергоатоме"; "Трейдинг " – продажа электроэнергии (и возможно зерна), за которую отвечал Мужель (он же "Француз", или "Рене");

" – продажа электроэнергии (и возможно зерна), за которую отвечал Мужель (он же "Француз", или "Рене"); "23" ("проект 23") – это военная коррупция.

Но в целом фигуранты "Миндичгейт" обсуждали и ряд других сделок. В частности, из пленок становится понятно о существовании коррупционных схем, связанных с:

"Объединенной горно-химической компанией" (ОГХК);

зоной Чернобыля;

торговлей зерном;

Одесским припортовым заводом (ОПЗ )

) Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ )

) "Оператором газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ)

"Короче они везде. И деньги там ходят миллионами каждый день. Одна проблема – иногда не могут вспомнить, от кого и в какой "проект" для кого записывать", – объясняет Железняк

Кроме того, он отмечает, что на записях упоминается значительно больше лиц, чем было идентифицировано. В частности, пока не установлены такие лица как:

"Боксер";

"Акробат";

"Хоккеист";

"Дима из Минобороны, с которым проект 23 поедет".

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты обнародовали новые фрагменты "пленок Миндича", где обсуждается сбор 120 миллионов гривен залога для экс-вице-премьера Алексея Чернышова, в том числе через бизнесмена Геннадия Буткевича, который, вероятно, действовал через фирмы-прокладки. Также в записях говорится о строительстве элитного кооператива "Династия" в Козине, где, по данным журналистов, возводили имения для Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Чернышова и Тимура Миндича.

