Бронирование "айтишников" возьмут под контроль: что нужно знать работникам

В Украине ужесточат контроль за призывом военнообязанных, в частности в ИТ-секторе, а цифровые системы будут помогать выявлять случаи, когда компании не пересматривают призывные данные после сокращения штата. Для работодателей это означает необходимость постоянно обновлять данные о сотрудниках и строго соблюдать установленные правила, ведь дальнейшие изменения в резервировании будут зависеть также от ситуации на фронте.

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Об этом заявила министр цифровой трансформации Оксана Ферчук в интервью DOU. По её словам, вопрос резервирования уже обсуждался с представителями ИТ-компаний и профильными ассоциациями.

Почему усилят контроль

По словам Ферчук, бизнес должен использовать бронирование исключительно в соответствии с установленными законодательством правилами. В Минцифры опасаются, что отдельные случаи злоупотреблений могут поставить под сомнение целесообразность самого механизма, который дает предприятиям возможность удерживать ключевых сотрудников во время мобилизации.

"ИТ-компании должны четко соблюдать требования законодательства и не допускать злоупотреблений. Любые злоупотребления ставят под сомнение целесообразность самого инструмента", — заявила министр.

Речь идет не об отмене бронирования для ИТ-специалистов, а прежде всего о контроле за тем, насколько корректно компании пользуются предоставленными им возможностями. Ферчук подчеркнула, что задача государства заключается также в сохранении условий, при которых та часть украинской ИТ-индустрии, которая работает в соответствии с законодательством, может продолжать развиваться.

Какое нарушение уже привлекает внимание

Министр привела конкретный пример ситуации, которую государство может расценивать как проблему. Компания может забронировать определенное количество военнообязанных работников, а после сокращения штата не пересмотреть количество забронированных людей.

То есть предприятие сначала получает возможность зарезервировать, например, определенное количество сотрудников, но впоследствии часть из них увольняется или штат сокращается. Если информацию не обновить, фактическое количество сотрудников компании уже не будет соответствовать данным, на основании которых было осуществлено резервирование.

По словам Ферчук, такие несоответствия можно отслеживать в цифровых системах. "В цифровых системах такие случаи хорошо видны. Думаю, государство будет их выявлять и устранять", — отметила она.

Таким образом, для работодателей особенно важным становится своевременное обновление информации о работниках. Изменения в штате, прием новых сотрудников на работу или увольнения уже нельзя рассматривать лишь как внутреннюю кадровую процедуру.

Данные о работниках можно обновлять через приложение Дія

Усиление контроля происходит на фоне расширения цифровых возможностей для работодателей. В частности, украинские предприятия получили возможность онлайн сверять и обновлять отдельные военно-учетные данные своих работников через портал Дія.

Работодатель или уполномоченное им лицо может авторизоваться на портале, внести необходимую информацию и подтвердить её электронной подписью. После этого не нужно дополнительно подавать аналогичные сведения в бумажной форме.

Через электронную систему можно сообщать, в частности, о приеме человека на работу, его увольнении, смене фамилии или места жительства. После проверки информации данные о приеме на работу или увольнении работника должны обновляться в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов в течение 72 часов.

Что будет с бронированием после сокращения сотрудников

Особое внимание государство уделяет именно ситуациям, когда численность работников предприятия меняется. Если компания сократила часть персонала, но при этом продолжает использовать бронирование в том же объеме, возникает несоответствие между фактическим штатом и данными, на которых основывалось решение о бронировании.

Именно такие случаи Ферчук назвала одним из примеров потенциальных злоупотреблений. Поэтому работодателям важно не только получить статус, позволяющий бронировать работников, но и в дальнейшем поддерживать актуальность информации. Изменения в компании могут повлиять на возможность резервирования, а цифровые системы позволяют государству быстрее выявлять несоответствия.

С 1 сентября могут измениться условия для части бизнеса

Усиление контроля за ИТ-сектором происходит одновременно с пересмотром общих критериев для предприятий, имеющих право претендовать на статус критически важных. В июне 2026 года Минэкономики пересмотрело соответствующие критерии. Изменения предусматривают, в частности, ужесточение требований к площади земельных участков, объемам годового дохода и уровню средней заработной платы для отдельных категорий субъектов хозяйствования.

Кроме того, сообщалось, что с 1 сентября часть предприятий может лишиться возможности бронировать военнообязанных работников, если не подтвердит свой статус критически важного предприятия. По словам Ферчук, дальнейшие решения относительно бронирования будут зависеть не только от ситуации в отдельных отраслях, но и от внешнего контекста и динамики войны.

В то же время министр дала понять, что нынешняя позиция государства заключается не в том, чтобы лишить ИТ-компании возможности бронировать сотрудников, а в том, чтобы сделать механизм более контролируемым. Для самой ИТ-индустрии это означает необходимость особенно внимательно относиться к кадровому учету.

Компаниям придется следить не только за выполнением финансовых или экономических критериев, но и за тем, чтобы информация о забронированных сотрудниках соответствовала фактическому положению дел. Ферчук также призвала ИТ-сообщество работать по правилам, чтобы отдельные проблемные случаи не создавали поводов для претензий ко всей отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине упростили процедуру ведения военного учета трудоустроенных работников. Предприятиям, учреждениям и организациям разрешили оперативно сверять и обновлять военно-учетные данные работников с реестром "Оберег", что является необходимым условием для их бронирования от мобилизации.

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