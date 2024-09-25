Британские СМИ заподозрили SportBank и его основателя Никиту Измайлова в госизмене и отмывании денег

Медиа Великобритании подозревают основателя SportBank Никиту Измайлова в государственной измене, отмывании средств и выводе денег за границу. Также ему приписывают связи с российским Газпромбанком.

Видео дня

Публикации с таким обвинениями появились в британских СМИ, обратил внимание "Инсайдер". Отмечается, что речь идет об уголовном деле № 42023000000001384, которым занимается Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР).

Журналисты добавили, что в рамках этого дела в январе 2024 года в офисах SportBank, у самого Измайлова и его партнера Дениса Сапрыкина прошло более 20 обысков. Утверждается, что расследование касается "госизмены, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов".

"За эти преступления по украинскому законодательству предполагается наказание в виде до 15 лет тюремного заключения с последующей конфискацией имущества. В ходе обысков, как пишет украинская пресса со ссылкой на определение суда, были изъяты несколько десятков тысяч долларов наличными, а на имущество, которым пользуется SportBank и Никита Измайлов, был наложен арест", – говорится в материале.

Кроме того, как отмечают СМИ, во время обысков, были изъяты документы, которые свидетельствуют о возможном участии SportBank в незаконной букмекерской деятельности. При этом отмечается, что часть игорного бизнеса Украины якобы имеет связи с российскими капиталами, черными схемами и криминалом.

Отмечается, что глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский уже поднимал вопрос о том, как управляющая компания N1 Никиты Измайлова и SportBank, вероятно, отмывали десятки миллионов долларов в Украине. Британские медиа также подчеркивают, что по их данным Измайлов мог инвестировать часть отмытых средств в стартап SteadyPay, принадлежащий компании Steadypay Limited.

Эта компания зарегистрирована в Великобритании, ее связывают с бывшим заместителем председателя правления российского Газпромбанка Олегом (Аланом) Ваксманом. Соответствующая информация обнародована и доступна в открытом реестре юридических лиц Великобритании, утверждают британские журналисты.

Они считают, что в скором времени внимание на бизнес и возможные российские связи Измайлова могут обратить украинские и зарубежные правоохранительные органы. Происхождением средств бизнесмена и вероятными схемами их отмывания и вывода за границу также может заинтересоваться Национальный банк Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, АО "Таскомбанк" прекратило развитие проекта SportBank с 17 апреля 2024 года. А с с12 мая 2024 года само приложение стало недоступным для использования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!