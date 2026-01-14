Больше всего света "ворует" не стиралка и не духовка: какая техника потребляет большое количество электроэнергии
Украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии, если обратят внимание на приборы, работающие постоянно, – прежде всего холодильник и морозильник – и регулярно будут их обслуживать. Выбор энергоэффективной техники, выключение лишних устройств из розетки и простые привычки экономного пользования помогут снизить счета без потери комфорта.
OBOZ.UA выяснил, кто в доме является главным "пожирателем" электроэнергии. А также почему так происходит и как уменьшить расходы без ущерба для комфорта.
Холодильник и морозильник
Именно холодильник и морозильник возглавляют рейтинг самой энергозатратной техники. Они работают непрерывно – 24 часа в сутки, 365 дней в году. Из-за этого даже экономичные модели способны потреблять значительную часть домашней электроэнергии.
Современный холодильник за год тратит ориентировочно от 200 до 500 кВт*ч, в зависимости от объема, класса энергоэффективности и возраста. Морозильник или морозильная камера могут дополнительно "накрутить" еще от 100 до 500 кВт*ч.
Важный нюанс, что даже тонкий слой льда внутри морозильника значительно повышает расходы. Всего несколько миллиметров инея увеличивают потребление электроэнергии до 30%, поэтому регулярное размораживание – не косметическая процедура, а реальный способ экономии. Чтобы холодильник и морозильник работали эффективнее, стоит:
- покупать технику класса A+, A++, A+++;
- не ставить приборы возле батарей и духовки;
- не перегружать полками полностью;
- периодически чистить заднюю решетку;
- размораживать хотя бы раз в год.
Отопление и горячая вода
Если в квартире используется электрическое отопление или бойлер, они становятся главными потребителями электричества. Электрообогреватели и теплые полы способны тратить до 3800 кВт*ч в год. Именно поэтому зимние счета самые болезненные. В то же время электрический бойлер работает часто незаметно, но регулярно включается для подогрева воды, даже когда вы спите.
Стирка и сушка
Стиральная машина сама по себе не является главным "врагом" счетчика, но ее расходы ощутимы, ведь она потребляет примерно 190 кВт*ч/год, посудомойка около 240 кВт*ч/год, а сушилка 350 кВт*ч/год. Сэкономить помогут простые правила:
- загружайте барабан полностью;
- используйте экопрограммы;
- стирайте при более низкой температуре;
- сушите белье естественным путем.
Приборы, которые "воруют" свет даже в режиме ожидания
Не менее коварными являются мелкие устройства, которые постоянно подключены к сети. Среди них Wi-Fi роутеры, телевизоры в режиме ожидания, приставки, микроволновки и зарядные устройства. Они работают незаметно, но суммарно увеличивают потребление на десятки киловатт ежегодно.
И морозильник, который постоянно включен, тоже относится к этой группе приборов постоянного действия. Чтобы понять, что морозильник тратит много электричества, есть несколько тревожных сигналов:
- постоянно работает компрессор;
- на стенках образуется толстый слой льда;
- прибор греется по бокам;
- продукты примерзают к стенкам.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, РФ пытается разорвать единую энергосистему Украины, в частности, отрезать левый берег от правого и изолировать Одесский регион, чтобы погрузить страну в хаос и заставить общество давить на власть. Каждый новый удар по инфраструктуре ухудшает состояние энергосистемы, уменьшает доступные мощности.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!