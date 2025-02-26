Более 5 тыс. грн штрафа за нарушение: за что будут наказывать украинских ФЛП в марте

В марте украинских ФЛП будут штрафовать за нарушение законов, в частности, за отсутствие безналичного расчета (от 1 700 до 17 000 грн), неоформленных работников (от 80 000 до 240 000 грн) и неуплату военного сбора (штраф 400–1200 грн). Также в 2025 году ФЛПы снова обязаны платить ЕСВ (5280 грн за квартал), а за его просрочку придется уплатить штраф в 20% от суммы долга.

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OBOZ.UA разобрался, какие суммы придется платить предпринимателям за нарушение. В 2025 году физические лица предприниматели (ФЛП) сталкиваются с новыми требованиями по налогам, учету и ведению бизнеса. Нарушение этих норм может привести к значительным штрафам.

Основные штрафы для ФЛП в марте 2025 года

отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы;

(POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы; игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) – 8 000 грн;

(непредоставление ответа или документов) – 8 000 грн; несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8500 до 34000 грн;

– штраф от 8500 до 34000 грн; ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП – штраф от 17 000 до 85 000 грн;

– штраф от 17 000 до 85 000 грн; неоформление наемных работников – от 80 000 до 240 000 грн за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений);

недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 грн;

– штраф 128 000 грн; выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступает в силу 1 марта);

– штраф 100% суммы, указанной в документе (новая форма чека вступает в силу 1 марта); отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% от стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

Новые налоги и обязательные платежи для ФЛП в 2025 году

Единый социальный взнос (ЕСВ): ФЛП I, II и IV групп должны ежемесячно платить ЕСВ авансом. Для III группы оплата производится по итогам квартала. Минимальный ЕСВ в 2025 году – 5280 грн. за квартал. Штраф за просрочку уплаты – 20% от неуплаченной суммы + 0,1% за каждый день задержки;

ФЛП I, II и IV групп должны ежемесячно платить ЕСВ авансом. Для III группы оплата производится по итогам квартала. Минимальный ЕСВ в 2025 году – 5280 грн. за квартал. Штраф за просрочку уплаты – 20% от неуплаченной суммы + 0,1% за каждый день задержки; военный сбор: ФЛП I, II и IV групп обязаны ежемесячно до 20 числа платить 800 грн военного сбора. При несвоевременной оплате предусмотрен штраф в размере 50% от ставки сбора (400 грн), а общая сумма к уплате с опозданием составит 1200 грн. ФЛП III группы уплачивают военный сбор в размере 1% от дохода по итогам квартала.

За преднамеренную неуплату военного сбора применяются дополнительные штрафы. А именно:

первое нарушение – штраф 25% от суммы неуплаченного сбора;

повторная задержка уплаты более 90 календарных дней – штраф в размере 50% от суммы долга.

Предприниматели, имеющие наемных работников, могут также получить штрафы. Пока они такие:

ошибка в учете рабочего времени – до 8 000 грн;

– до 8 000 грн; неоформленный работник – 64 000 грн за одного сотрудника;

– 64 000 грн за одного сотрудника; несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда – 16 000 грн.;

– 16 000 грн.; недопуск инспектора труда к проверке – 128 000 грн.

С 1 января все торговцы в населенных пунктах, где проживают менее 5 000 человек, должны обеспечить клиентам возможность безналичного расчета. Исключение – ФЛП I группы, которые занимаются розничной торговлей на рынках или оказывают бытовые услуги. Штрафы за нарушение:

первое нарушение – 3 400 грн;

– 3 400 грн; повторное нарушение – 17 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в январе 2025 года закрылось рекордное количество ФЛП (61 455), что явилось следствием повышения налогов, мобилизации и экономической нестабильности. Тем не менее, малый бизнес остается важным элементом экономики, а предприниматели продолжают искать новые возможности для работы в условиях войны.

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