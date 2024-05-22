Бизнес-форум национальной идентичности 'ЧАС ДІЯТИ.UA' в Киеве объединил представителей бизнеса и общин

В столице состоялся Бизнес-форум национальной идентичности "ЧАС ДІЯТИ.UA". Более трехсот предпринимателей и общин на одной общей площадке для нетворкинга обменялись опытом и наработали новые проекты.

Полномасштабное вторжение длится уже более двух лет, однако украинский бизнес не сдается и ищет новые возможности для развития. За это время в стране открылось почти 2 млн ФЛП, а количество закрывшихся компаний в пять раз меньше. Однако, по данным исследования потребностей и состояния МПБ в Украине, у 22% бизнесов отсутствует доступ к кредитам. Также у них нет информации о том, где можно найти программы финансирования и как взаимодействовать с властями, чтобы совместно реализовывать бизнес-проекты.

Международная компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" провели масштабный бизнес-форум, чтобы все стороны могли наработать эффективные механизмы взаимодействия. Получение грантов, софинансирование и партнерство с крупным бизнесом, помощь ВСУ и ветеранам – вот лишь несколько из многих тем, которые удалось обсудить во время события.

ДНК украинского бизнеса. Как развиваться во время новых вызовов

Отличный пример корпоративной социальной ответственности – это волонтеры из украинских бизнесов и территориальных общин. Они готовы делиться своими мыслями и опытом: как дальше жить, развиваться и поддерживать друг друга, отмечает директор Департамента корпоративной и социальной ответственности компании МХП Павел Мороз. Форум прошел под лозунгом национальной идентичности: национальной общности, тождества.

"Объединившись вокруг общих ценностей, мы как украинцы доказываем миру, что невозможного не существует. Наши спикеры и участники форума "ЧАС ДІЯТИ.UA" – это представители государственной власти, главы администраций, малый, средний и крупный бизнес, культурная сфера и Вооруженные Силы. Такие события, которые объединяют единомышленников и дают возможность искать общие действенные решения, пока редкость, но это очень важно.

На сегодняшний день Благотворительный фонд "МХП-Громаді" является мощным инструментом реализации социальных программ. В частности, благодаря грантовым программам для предпринимателей, развитию и сохранению культурного наследия, помощи Вооруженным Силам и возвращающимся с войны ветеранам.

"Каждый из присутствующих в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года сделал свой выбор – жить, работать, воевать и волонтерить ради Украины. Очень приятно, что количество людей, которые изъявили желание посетить наше мероприятие, превысило наши ожидания в несколько раз: мы ожидали, что приедет около сотни, а пришло более 300. Сейчас достаточно негативных новостей. А подобные мероприятия чрезвычайно важны, чтобы давать возможность всем вдохновиться хорошими примерами и увидеть, что, несмотря на сложные ситуации, бизнес может развиваться. Важно, чтобы люди поверили в себя. А когда верящие в себя создают одну большую команду, то вместе они становятся непобедимыми", – отмечает Павел Мороз.

Самой успешной в Украине он называет реформу децентрализации, позволившую существенно увеличить налоговые поступления в регионы, развивать и открывать украинцам локальные бизнесы. Во время войны вызовов стало множество, но важно поддержать тренд развития инициатив на местах, чтобы вместе строить успешную страну.

Ценность команды и вера в победу. Что должно объединить общины и бизнес

Все спикеры форума "ЧАС ДІЯТИ.UA" очертили необходимые сегодня маркеры, способные повысить устойчивость как малого, так и крупного украинского бизнеса. Событие предоставило возможность познакомиться с теми, кто ежедневно поддерживает наши Силы Обороны, вдохновиться историями и еще больше активизировать помощь ВСУ со стороны бизнеса. Именно поэтому в мероприятии приняли участие представители Министерства по делам ветеранов Украины и ветеранские фонды.

Война длится уже 10 лет, и более 2 лет – полномасштабное вторжение России. Раньше предприниматели и главы общин даже представить не могли, как все изменится и с какими проблемами столкнутся они и вся страна. Не могли представить, что мы будем жить в торговых блокадах, в блекаутах, под постоянными обстрелами и в условиях эвакуации людей. Однако бизнес и общины не сдались, не опустили руки, считает Юрий Косюк, основатель и СЕО компании МХП.

"Это не просто слова. Об этом очень ярко говорит официальная статистика: 2 миллиона открытых ФЛПов и 1 миллион открытых предприятий уже во время войны. Это в пять раз больше, чем закрывшихся компаний. Это наше с вами подтверждение тому, что мы победим, что Украина будет жить, будет процветать. Да, сейчас нам тяжело, но главное не опускать руки. То, с какой инициативностью украинцы взялись возобновлять бизнес – это впечатляет, и это дорого стоит", – подчеркивает он.

Человек, не любящий людей, не может быть хорошим менеджером, хорошим управленцем. Неважно, сколько людей в вашей команде, двое, пятеро или несколько тысяч, о них нужно заботиться. Без этого не будет мотивированных, разумных, правильных решений, убежден СЕО компании МХП.

"Поэтому мой главный совет всем предпринимателям: сделайте вашу команду вашим персональным приоритетом. Будьте рядом с командой и в самые трудные времена, и когда вы на подъеме, знайте настроения команды, мнения людей, поддерживайте, награждайте лучших, учите. Отдельно обращаюсь к главам общин. Сегодня ваша роль как никогда важна! От ваших решений и ответственности зависит вся ваша община. Именно вы должны заряжать людей стойкостью, верой в несокрушимость Украины и в Победу", – подчеркивает предприниматель.

С началом вторжения РФ в Украину в компании МХП поняли: все привычные и выстроенные годами логистические цепочки развалились и все стало кардинально другим, вспоминает заместитель председателя правления МХП по маркетингу Олег Шмуляев.

"Мы вышли к нашим партнерам и сказали: вот здесь у нас есть машины, они не все загружены. Если кому-то из вас нужна помощь – просто скажите, мы готовы везти любой ваш товар. С первого дня нашей позицией стала открытость помощи другим, работаем так и сейчас", – уверяет Олег.

Такой подход гораздо более ценен, чем отношения "товар-деньги". Это о ценностях и взаимном доверии, о помощи друг другу в сверхсложное для страны время. Это о формировании экосистемы надежных партнеров, готовых прийти на встречу.

"Мы объединяем вокруг себя круг единомышленников, и если у вас есть желание – просто приходите и делайте. У нас есть экспертиза, наработанные технологии, и множество всего прочего, чем мы будем полезны бизнесу", – призывает Шмуляев.

Воплотить мечту отца-защитника. Кейс фермы с Кировоградщины

Первая панель масштабного форума была посвящена сотрудничеству правительства и МПБ, построению экосистемы между крупным и малым бизнесом в общинах и успешным кейсам восстановления локального бизнеса. Слушателей и участников поразила история Ольги Олефиренко, которая создала ферму в память о погибшем отце и долго искала возможности ее развития, но при этом не сдавалась. Получив грант от Благотворительного фонда "МХП-Громаді", женщина смогла реализовать то, о чем мечтал ее отец и что становится реальностью благодаря ее усилиям.

Отец Ольги, будучи пенсионером, в 2014 году добровольно пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Мечтой его жизни была собственная ферма, но его жизнь оборвалась 16 января 2015 года, когда он героически погиб, защищая Украину.

"Я дочь погибшего капитана первого ранга, командира 73-го центра специального назначения военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Юрия Борисовича Олефиренко, – говорит Ольга, – Об отце могу рассказывать очень много. О том, каким талантливым развитым интеллектуально человеком он был. Профессионалом своего дела, который отдал свою жизнь за всех нас, мог остаться в стороне, но родине было очень тяжело, он всегда считал своим долгом защищать Украину до последнего. Он прикрыл своих бойцов и погиб. Он почетный гражданин Кировоградщины, в его честь назван флагман военно-морского флота Украины и улицы наших городов".

Дочь решила воплотить мечту отца и создать ферму. Семья получила земельный участок и женщина начала строительство, несмотря ни на что. Вся семья работала буквально день и ночь для того, чтобы развивать эту мечту.

"Трудно было выдерживать материальное бремя, и пришлось в один день продать всех животных. Однако я решила подать заявку на грант от благотворительного фонда "МХП-Громаді". Я не боялась, несмотря на то, что победителей было всего 10, а претендентов было много. И когда я увидела свое имя в числе победителей, то не поверила своим глазам. Мы со слезами на глазах радовались!" – вспоминает Олефиренко.

Благодаря софинансированию благотворительного фонда на первом этапе предпринимательница создала сначала вентиляционную систему, а затем начала еще более основательную модернизацию.

"Мы обустроили профессиональное здание с освещением, на следующих этапах улучшали все элементы. Я очень счастлива, что получила от благотворительного фонда такую возможность для развития и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Это большой шанс и огромная помощь", – делится успешной историей женщина.

Культурная идентичность и познание украинства

Вторая панель форума была посвящена утверждению национальной идентичности и внедрению формирующих ее проектов. Спикеры рассказали об удачных культурных кейсах в общинах и запросе местных жителей на познание украинства в себе через призму таких проектов: увеличение потока посетителей локальных музеев; спрос на произведения классиков Расстрелянного возрождения, диссидентов; потребность смотреть и слушать украинский контент.

За последние 2 года Фонду "МХП-Громаді" удалось направить в поддержку музеев, украинского кино, музыки, театра и литературы более 70 млн грн.

"Этими мероприятиями и проектами мы охватили более тысячи сел и городков в общинах, в частности в военных госпиталях, центрах переселенцев, воинских частях, предоставляя доступ к культурным продуктам в отдаленных локациях. Реализуя их каждый раз, мы понимаем: утверждение украинской идентичности для нас – украинского Фонда при поддержке украинского бизнеса – у нас в ДНК", – делится успешными результатами директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

Благодаря поддержке культурных проектов Украина имеет возможность показать зарубежной аудитории идентичность украинского народа, что годами помогает украинцам сопротивляться агрессору, убежден продюсер и председатель Ассоциации "Дивись українське!" Андрей Ризоль.

"Свежим кейсом является организация показов документального проекта "Культура vs війна" за рубежом. Сейчас в рамках проекта имеем 125 событий в 36 странах мира. Благодаря историям художников, которые и защищают Украину в рядах ВСУ, и одновременно являются создателями, носителями украинской культуры, иностранные зрители понимают важность поддержки украинского народа. Наша деятельность подчеркивает: украинские ценности совпадают с европейскими, мы близки мировоззренчески", – говорит Андрей.

Форум завершился презентацией гостям фотовыставки "Культура vs війна" от авторов – фотографа и оператора Сергея Михальчука и супругов Либеровых, которые стали широко известны благодаря документированию событий войны.

Фотовыставка продемонстрировала: в сложный период нашей жизни, когда идет война мировоззрений и ценностей, культурные проекты представляют собой важную часть сопротивления врагу. Поэтому для этого должны объединяться бизнес, общины и общественное сообщество.