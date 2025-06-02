Без частных игроков и долгосрочных закупок Украине грозит нехватка газа, – Лапенко

Украина рискует войти в отопительный сезон 2025/26 с нехваткой газа, если не будут обеспечены необходимые темпы закачки и стабильное финансирование импорта. Об этом заявила генеральный менеджер по безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко, представляя результаты анализа возможных сценариев накопления газа.

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По ее словам, оптимистический сценарий предусматривает накопление 15 млрд кубометров газа в подземных хранилищах. Для этого закачка должна происходить на уровне 32 млн куб. м в сутки, а объем импорта составит около 5 млрд куб. м. В этом случае, отмечает Лапенко, страна будет "хорошо подготовлена к зимнему периоду даже в условиях внешних вызовов".

Зато средний сценарий, который предусматривает накопление 13 млрд куб. м и импорт 3,7 млрд куб. м, позволит покрыть только базовые потребности. Пессимистический вариант, с запасами на уровне 11-12 млрд куб. м и импортом до 2 млрд куб. м, потребует дополнительных закупок зимой по более высоким ценам.

"Пессимистический сценарий приведет к недостижению как целевого уровня запасов, так и даже показателей перед стартом отопительного сезона 2024/25. Это создает высокий риск дефицита газа зимой", – подчеркнула Лапенко.

В то же время по ее словам, Украина еще имеет инструменты для улучшения ситуации. Среди них – привлечение частного сектора к работе на газовом рынке через развитие биржевой торговли и прозрачных условий заключения долгосрочных контрактов, использование механизмов совместных закупок, активизация закачки уже с июня, а также обеспечение внешнего финансирования через гранты, кредиты и госгарантии.

По мнению DiXi Group, привлечение частных трейдеров, прозрачный рынок и укрепление инфраструктуры могут стать решающими факторами для прохождения отопительного сезона без новых кризисов.

Напомним, президент Ассоциации недропользователей Украины Роман Сторожев ранее заявлял, что конкуренция на газовом рынке должна стать ключом к стабилизации цен и привлечению украинских трейдеров к импорту