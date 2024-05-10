Бензин на АЗС может ощутимо подорожать: Кабмин готовит повышение акцизов на топливо

Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений Налоговый кодекс в части акцизного налога, среди положений которого – повышение акцизных ставок на автомобильное топливо. Что, вероятно, приведет к росту цен на него на АЗС. В частности, на бензины ставки предлагается увеличить до 359 евро за 1 000 литров – с текущих 213,5 евро. Т.е., повышение составит сразу 145,5 евро. Впрочем, паниковать не стоит – этой цифры планируется достичь в 2028 году, до тех пор повышая акциз ежегодно и плавно.

О планах по изменению акциза сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил: законопроект "цель приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС".

При этом он подчеркнул: документ также предусматривает график ежегодного увеличения таких ставок – в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027-го. Таким образом, вероятно, первый этап повышение состоиттся уже текущим летом.

Ежегодный же пересмотр акцизов, отмечается, будет проходить "с учетом общей разницы между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 01.01.2028". Также размерами ставок акцизного налога, предусмотренными работающим законодательством.

Как планируют повысить акцизы на топливо

Как сообщил Мельничук, одобренный правительством документ предусматривает увеличение акциза до 2028 года на бензины на 145,5 евро за 1 000 литров – с текущих 213,5 до 359 евро. А кроме того:

на дизель – на 190,5 евро, с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – на 225 евро, с текущих 52 до 277 евро.

Решение еще не принято

Впрочем, окончательно решение по повышению акцизный ставок еще не принято. Этому будет предшествовать:

обсуждение и голосование за него народными депутатами;

подписание документа президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

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