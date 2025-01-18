Банкира подозревают в растрате средств клиентов: он строил ТЭЦ и покупал элитную недвижимость и авто

Нацполиция объявила подозрение владельцу обанкротившегося банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества, служебный подлог и отмывание доходов. Как говорится в материалах дела, фигурант специально приобрел банк для того, чтобы выводить средства.

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Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в сделке он привлек Председателя и членов правления банка, Председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и регистраторов. Под руководством организатора они регистрировали в госреестре прав недвижимое имущество крупной квадратуры, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова. Эти несуществующие объекты стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн.

Официально полиция не раскрывает имя подозреваемого, однако источники OBOZ.UA отмечают, что речь идет о Викторе Тополове (бывшем министре угольной промышленности) и банке "Земельный капитал". Правление Национального банка 11 августа 2021 приняло решение отнести "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных из-за недостаточности средств.

"За незаконно полученные деньги вкладчиков банка фигуранты финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретению элитных автомобилей и недвижимости. Вместе с этим, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества. Все это привело к тому, что в 2021 году банк сочли несостоятельным из-за того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям. Следователи полиции и оперативники Департамента стратегических расследований установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации", – говорится в сообщении.

Семь из них ранее уже сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы. В январе 2025 года следователи собрали достаточно доказательств, чтобы объявить о подозрениях руководству банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем. Среди подозреваемых и владелец обанкротившегося банка.

Для сохранения вещественных доказательств и возмещения нанесенного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.

За совершенное подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.

Как ранее писал OBOZ.UA, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 24,3 млрд. грн.

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