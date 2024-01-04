Банки перепишут проценты по депозитам: какой доходности ждать украинцам в 2024 году

В начале января 2024 года проценты по депозитам остаются на среднем уровне 14-14,5%. Однако уже со второй половины месяца банки могут снизить доходность депозитов до 13,5-14% годовых на вклады до полугода и до 13-13,5% годовых на вклады сроком 9-12 месяцев. А по итогам года падение может достичь и 4%.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. "Учитывая получаемый доход и чистую прибыль, гривневые депозиты будут оставаться наиболее привлекательным инструментом для сохранения и приумножения средств граждан", – считает банкир.

По его словам, на депозитные ставки в 2024 году в целом будет влиять ряд факторов. В частности:

размер ставки по трехмесячным депозитным сертификатам (в декабре он уже сократилась с 20% до 19%, что и подталкивает комбанки к постепенному понижению процентов в среднем на 0,5-1,5%)

уровень инфляции: чем она будет меньше, тем больше возможностей для банков развивать вклады продолжительностью свыше года (по прогнозам, в 2024 году уровень инфляции составит около 10%), также незначительная инфляция не будет "съедать" доход депозитов.

В итоге по результатам года ставки по гривневым депозитам – при условии замедления инфляции до 5-7% могут сократиться до 10-12% годовых. Однако чистая прибыль вкладчиков (с учетом инфляции и обязательных комиссий) будет достаточно высоо – на уровне 4-5%, что почти в 2,5-3 раза превысит доходность валютных депозитов.

Что касается валютных депозитов, то на 2024 год банкир прогнозируется их стагнацию: средние ставки по долларовым вкладам вряд ли будут выше 1,8% годовых, а по евро – 1,5%.

"Банки будут акцентированно развивать именно гривневые депозиты, предлагая клиентам приличный доход, который с лихвой будет перекрывать инфляцию", – подчеркнул Замотаев. При этом он прогнозирует, что наиболее популярными будут вклады на срок от 3 мес. до 6 мес., их в 2024 году будет более 45% от общего числа.

По расчетам Замотаева, в 2024 году глобальных изменений в структуре вкладов по денежному принципу не произойдет:

наиболее популярными будут вклады от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн, которые в общей структуре депозитов составят более 50%;ъ

за ними следует депозиты от 100 тыс. грн до 200 тыс. грн (около 25%);

вклады на сумму до 50 тыс. грн составят около 15%;

доля депозитов от 200 тыс. грн до 500 тыс. грн не превысит 10%.

Кроме того ожидается рост количества вкладов с возможностью досрочного расторжения (с 10% до 15-18%), а также депозитов с пополнением счета (с 7% до 10-12%).

"Граждане уже готовы размещать средства на более длительные сроки, однако и растет количество тех, кто стремится дополнительно обезопасить себя от возможных форс-мажорных обстоятельств, открывая вклады с возможностью досрочного снятия средств, хоть и с меньшей прибылью", – подчеркнул банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине в 2024 году ожидается оживление кредитования – банки сконцентрируются на выдаче автокредитов, ипотеки и ссуд малому и среднему бизнесу. Ставки при этом, вероятно, пойдут вниз – снижение может составить от 2% до 4% в зависимости от вида кредита, срока его уплаты и первоначального взноса.

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