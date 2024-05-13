Банки и обменники за выходные переписали курс доллара: что происходит с гривней

Курс доллара в Украине после выходных повысился в банках, а в обменниках изменился разнонаправленно. Так, утром 13 мая в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,5/39,98 грн. Это дорожче, чем было в пятницу: в покупке – на 10 коп., в продаже – на 6 коп. За неделю "банковский" доллар подорожал 16-25 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,43/40,03 грн (покупка/продажа). В покупке это на 17 коп. дешевле, чем до выходных, а в продаже курс вырос на 3 коп.

Курс евро в банках за выходные также подрос. На наличном рынке евро покупают за 42,5 грн, а продают за 43,1 грн, что на 5-7 копеек дороже, чем в пятницу, 10 мая.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,72 грн. Это:

на 17 коп. дороже, чем было в пятницу, 10 мая;

на 32 коп. выше, чем неделей ранее;

всего на 7 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,81 грн. Это является рекордным значением, а по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривни на 17 копеек.

Где выгоднее покупать и продавать доллар

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,95-40,05 грн. Покупают доллар по 38,9-39,5 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,4 40 Ощадбанк 39,45 39,99 ПУМБ 39,5 39,99 Сенс Банк 39,45 40,05 Укрэксимбанк 39,35 39,95 Универсал Банк 38,9 40 Укрсиббанк 39,35 40 OTP Bank 39,35 39,85 Креди Агриколь 39,35 39,85

Курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс доллара можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского в покупке, но немного ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 13 мая предлагают по цене 39,85/39,95 грн (покупка/продажа).

Курс доллара: чего ждать на этой неделе

В банковском секторе прогнозируют, что 13-19 мая стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-41 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах: до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"Со второй половины мая станет ясно, по какому сценарию будет развиваться рынок в ближайшие месяц-два. Несмотря на это, основные показатели (матрица рынка) не претерпевают глобальных изменений: курсовые колебания, разница между курсами купли/продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах уже устоявшихся изменений", – рассказал банкир.

Ранее же Лесовой отмечал: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне "контролируемой девальвации", которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения. – Ред.)", – признал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько требуется, в т. ч. долларов. Ограничения больше не действуют.

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