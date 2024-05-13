Банки и обменники за выходные переписали курс доллара: что происходит с гривней
Курс доллара в Украине после выходных повысился в банках, а в обменниках изменился разнонаправленно. Так, утром 13 мая в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,5/39,98 грн. Это дорожче, чем было в пятницу: в покупке – на 10 коп., в продаже – на 6 коп. За неделю "банковский" доллар подорожал 16-25 копеек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,43/40,03 грн (покупка/продажа). В покупке это на 17 коп. дешевле, чем до выходных, а в продаже курс вырос на 3 коп.
Курс евро в банках за выходные также подрос. На наличном рынке евро покупают за 42,5 грн, а продают за 43,1 грн, что на 5-7 копеек дороже, чем в пятницу, 10 мая.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,72 грн. Это:
- на 17 коп. дороже, чем было в пятницу, 10 мая;
- на 32 коп. выше, чем неделей ранее;
- всего на 7 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,81 грн. Это является рекордным значением, а по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривни на 17 копеек.
Где выгоднее покупать и продавать доллар
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,95-40,05 грн. Покупают доллар по 38,9-39,5 грн.
Курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс доллара можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского в покупке, но немного ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 13 мая предлагают по цене 39,85/39,95 грн (покупка/продажа).
Курс доллара: чего ждать на этой неделе
В банковском секторе прогнозируют, что 13-19 мая стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-41 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах: до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.
"Со второй половины мая станет ясно, по какому сценарию будет развиваться рынок в ближайшие месяц-два. Несмотря на это, основные показатели (матрица рынка) не претерпевают глобальных изменений: курсовые колебания, разница между курсами купли/продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах уже устоявшихся изменений", – рассказал банкир.
Ранее же Лесовой отмечал: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне "контролируемой девальвации", которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения. – Ред.)", – признал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько требуется, в т. ч. долларов. Ограничения больше не действуют.
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