Банки и обменники выставили новый курс доллара: почем продают и покупают валюту

Доллар в Украине продолжает дешеветь. Утром в четверг, 18 января, банковские обменники опустили курс наличного доллара на 10 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже (по сравнению с утром среды). В итоге средняя стоимость валюты снизилась до 37,9/38,5 грн (покупка/продажа).

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За неделю, с прошлого четверга, наличный доллар подешевел уже на 60 копеек в покупке и продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) также немного снизил официальный курс доллара. На 18 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,90 грн, что:

на две копейки ниже курса, действовавшего днем ранее;

на 33 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

В целом в середине января курс доллара снижается после активного повышения в течение целого месяца – с начала декабря. На подорожание валюты в конце 2023 года повлиял сезонный фактор. Традиционно в декабре на валютном рынке растет количество гривни (средства выделяются на премии, бюджетные расходы и др.). Как следствие, растет спрос на доллар, а вместе с повышением спроса поднимается и цена.

Курс доллар-гривня: сколько стоит валюта в банках сегодня

Среди крупнейших коммерческих банков 18 января дешевле всего продает доллары Универсал Банк (Монобанк) – по 38,4 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Ощадбанке, за 38,55 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" (37,3 грн). А выгоднее всего продавать валюту 18 января в государственном Сенс Банке (по 38 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн OTP Банк 37,8 38,45 ПриватБанк 37,85 38,45 Ощадбанк 37,9 38,55 ПУМБ 37,9 38,5 Сенс Банк 38 38,45 Универсал Банк 37,3 38,4 Укрсиббанк 37,8 38,45 Укрэксимбанк 37,8 38,5 Райффайзен Банк 37,75 38,5

Представленный в таблице курс может отличаться от фактической цены долларов в кассах банков – там могут выставлять дополнительные комиссии. Чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке (т. е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты) доллар, как обычно, стоит заметно дороже, чем в банковских и небанковских обменниках. Американскую валюту "с рук" 18 января предлагают по цене 38,3/38,45 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле, чем накануне.

В последнюю неделю января (22-28 числа) на валютном рынке будет царить определенное спокойствие", прогнозирует начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его мнению, глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Ожидается, что коридор возможных валютных изменений на межбанке будет в пределах 37,5-39 грн/долл. и 40,5-42,5 грн/евро, а на наличном рынке – 38-40 грн/долл. и 40-43 грн/евро.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках.

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