Банки и обменники переписали курс доллара: где покупать и продавать валюту

Курс доллара в банках и обменниках Украины, несмотря на резкое повышение официальной стоимости, продолжает расти в умеренном темпе. Так, 11 июня в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,3/41,85 грн. За сутки банковский доллар подорожал на 15 копеек в покупке и 10 в продаже. Однако снижение за минувшую неделю "бакс" еще не отбил – оно составило 15-25 коп.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,55/41 грн (покупка/продажа), что на 10-15 копеек дороже, чем накануне.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,43 грн. Это:

на 20 коп. дороже, чем было в понедельник, 10 июня;

на 5 коп. дешевле, чем неделю назад;

на 11 коп. ниже исторического рекорда (39,54 грн/долл., был установлен 3 июня).

Где покупать и продавать доллары 11 июня

В крупнейших коммерческих банках Украины 11 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,55-40,9 грн (диапазон расширился на 10 копеек). Покупают доллар по 39,7-40,4 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 40,25 40,85 Ощадбанк 40,3 40,9 ПУМБ 40,4 40,9 Сенс Банк 40,4 40,9 Укрсиббанк 40,25 40,9 Универсал Банк 39,7 40,8 Укрэксимбанк 40,25 40,85 Креди Агриколь 40,2 40,8

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 11 июня предлагают по цене 40,8/40,9 грн (покупка/продажа).

Курс доллара вошел в новый коридор

По прогнозам банковского сектора, в период с 10 по 16 июня стоимость наличных долларов в финучреждениях будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

"С 10 по 16 июня на рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Курс в конкретный момент времени будет зависеть от ряда факторов – в частности, новостного фона.

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