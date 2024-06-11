Банки и обменники переписали курс доллара: где покупать и продавать валюту
Курс доллара в банках и обменниках Украины, несмотря на резкое повышение официальной стоимости, продолжает расти в умеренном темпе. Так, 11 июня в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,3/41,85 грн. За сутки банковский доллар подорожал на 15 копеек в покупке и 10 в продаже. Однако снижение за минувшую неделю "бакс" еще не отбил – оно составило 15-25 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,55/41 грн (покупка/продажа), что на 10-15 копеек дороже, чем накануне.
При этом Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,43 грн. Это:
- на 20 коп. дороже, чем было в понедельник, 10 июня;
- на 5 коп. дешевле, чем неделю назад;
- на 11 коп. ниже исторического рекорда (39,54 грн/долл., был установлен 3 июня).
Где покупать и продавать доллары 11 июня
В крупнейших коммерческих банках Украины 11 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,55-40,9 грн (диапазон расширился на 10 копеек). Покупают доллар по 39,7-40,4 грн.
Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 11 июня предлагают по цене 40,8/40,9 грн (покупка/продажа).
Курс доллара вошел в новый коридор
По прогнозам банковского сектора, в период с 10 по 16 июня стоимость наличных долларов в финучреждениях будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.
"С 10 по 16 июня на рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Курс в конкретный момент времени будет зависеть от ряда факторов – в частности, новостного фона.
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