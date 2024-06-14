Банки и обменники обновили курс доллара после рекорда "по НБУ": сколько стоит валюта
Наличный курс доллара в Украине ускорил рост после того, как официальная стоимость американской валюты выросла до рекорда. Так, 14 июня в крупных коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,5/41 грн (покупка/продажа) Т.е. за сутки доллар подорожал на 15 копеек в покупке и на 10 в продаже. А по итогам недели американская валюта показывает рост уже на 30-35 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,46/41,03 грн (покупка/продажа), что на 10-15 копеек дороже, чем накануне.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,69 грн. Это новый исторический рекорд, а также:
- на 25 коп. выше, чем было в четверг, 13 июня;
- на 54 коп. дороже, чем неделю назад;
- на 15 коп. выше прошлого исторического рекорда (40,54 грн/долл., был установлен 3 июня).
В крупнейших коммерческих банках Украины 14 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,97-41,15 грн. Покупают доллар по 39,9-40,6 грн.
Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 14 июня предлагают по цене 40,95/41,07 грн (покупка/продажа).
Курс валют: что будет с долларом в ближайшие дни
По прогнозам банковского сектора, до 16 июня стоимость американской валюты в банках будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.
"На рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!