Банки и обменники обновили курс доллара после рекорда "по НБУ": сколько стоит валюта

Наличный курс доллара в Украине ускорил рост после того, как официальная стоимость американской валюты выросла до рекорда. Так, 14 июня в крупных коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,5/41 грн (покупка/продажа) Т.е. за сутки доллар подорожал на 15 копеек в покупке и на 10 в продаже. А по итогам недели американская валюта показывает рост уже на 30-35 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,46/41,03 грн (покупка/продажа), что на 10-15 копеек дороже, чем накануне.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,69 грн. Это новый исторический рекорд, а также:

на 25 коп. выше, чем было в четверг, 13 июня;

на 54 коп. дороже, чем неделю назад;

на 15 коп. выше прошлого исторического рекорда (40,54 грн/долл., был установлен 3 июня).

В крупнейших коммерческих банках Украины 14 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,97-41,15 грн. Покупают доллар по 39,9-40,6 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 40,4 41 Ощадбанк 40,5 41 ПУМБ 40,6 41,1 Сенс Банк 40,5 41,15 Укрсиббанк 40,45 41,1 Универсал Банк 39,9 41 Креди Агриколь 40,4 41,05 Райффайзен Банк 40,5 40,97

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 14 июня предлагают по цене 40,95/41,07 грн (покупка/продажа).

Курс валют: что будет с долларом в ближайшие дни

По прогнозам банковского сектора, до 16 июня стоимость американской валюты в банках будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

"На рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

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