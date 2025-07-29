АЗС "зафиксировали" стоимость бензина: украинцам рассказали, что будет с ценами в ближайшие дни

На украинских АЗС застыли цены на бензин. Так, 29 июля они продают его в среднем по 59,04 грн/л – и эта цена держится еще с середины прошлой недели (24 июля). При этом в экспертной среде ожидают, что такой же ситуация будет и в ближайшие дни.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,99 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Что будет с ценами на украинских АЗС

В то же время, говорится в материале delo.ua, экспертных кругах же считают, что в течение текущей недели (заканчивается 3 августа) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет. Дело, отмечается, в том, что в настоящее время "напряжение, которое было на оптовом рынке бензина, спало".

"Рынок вышел на плато. ... На этой неделе цены на бензин на АЗС будут неизменными", – говорится в сообщении.

Причиной же этого, отмечается, является улучшение ситуации с уровнем воды в Дунае. По словам аналитиков, это дало возможность поставщикам заводить в Дунайские порты большие танкеры.

Кроме того, подчеркивается, на цены на АЗС оказало влияние удешевление нефти. В частности, по данным аналитиков, за прошлую неделю:

Нефть марки Brent снизилась на 1%.

WTI – примерно на 3%.

"Цена на нефть умеренно падает, а проблема с обмелением Дуная уже не досаждает импортерам топлива в Украину. Эксперты говорят, что на рынке бензина в последнюю неделю июля ожидается затишье", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, во многих регионах Украины фиксируется продажа фальсифицированного топлива – в частности бензина. Один из последних таких случаев был зафиксирован в Киевской области – там было налажено как производство "бодяги", так и ее реализацию через сеть подконтрольных АЗС.

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